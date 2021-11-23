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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile veteriner hizmetleri ve gıda güvenirliğine ilişkin imzaladığı anlaşma ile ormancılık alanında imzaladığı mutabakat zaptının onaylanması hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara'da 20 Ocak 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veteriner Hizmetleri Politikaları ve Gıda Güvenilirliği Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar; canlı hayvan, gıda, veteriner tıbbi ürün ve yem ticaretini kolaylaştırmayı ve halk sağlığına zararlı bulaşıcı hayvan hastalıkları ile ürün ve gıda maddelerinin her iki ülkeye girişini engellemeyi amaçlıyor.

Buna göre, iki ülke arasında hayvan, gıda, veteriner tıbbi ürünleri ve yem içeren sevkiyatların ithalatı ve transit geçişi ancak ihracatçı ülkenin yetkili otoritelerince düzenlenmiş sertifika ya da tasdiknameyle garanti altına alınan, ithalatçı ülkenin veterinerlik, gıda ve yem güvenilirliği hükümleri uyarınca belirlenen gerekliliklere uyulduğu sürece gerçekleşebilir.

Anlaşma, Türkçe, Makedonca ve İngilizce basılacak veteriner sağlık sertifikaları, veteriner hizmetleri ve gıda güvenilirliği iş birliği ile bulaşıcı hayvan hastalıklarının tespit edilmesi durumunda atılacak adımlar gibi konuya ilişkin hususları kapsıyor.

Kuzey Makedonya ile ormancılık alanında iş birliği
Ankara'da 20 Ocak 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı"nın onaylanması hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre iki ülke, orman kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetimi için iç hukuk kurallarına ve mevzuatlarına dayanarak eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı yarar temelinde bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımı yoluyla iş birliği yapacak.

Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın bu alanda yapacağı iş birliği, ormanların sürdürülebilir yönetimi, ormancılık ve hasat teknikleri, orman ürünleri endüstrisi, satış ve pazarlama olanakları, orman hizmetlerinin değerinin belirlenmesi, yeşil ekonomi, yakacak odun üretimi ve odundan verimli temiz enerji üretimi alanlarını kapsıyor.

Ayrıca, orman envanteri, ekoturizm, su tutma ve toprak koruma konusunda ormanların faydalarının arttırılması, orman yangınları, hastalıklar, böcekler ve kaçak kesimlerle mücadele ile biyolojik çeşitliliğin korunması gibi konularda da iki ülke iş birliği yapacak.

Mutabakat zaptına göre, konuya ilişkin faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla iki ülke arasında yılda en az bir kez düzenli toplantı yapacak bir ortak komite de kurulacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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