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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı, Cibuti ve Katar arasında ayrı ayrı çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti arasında Cibuti'de 24 Ocak 2015'te imzalanan Denizcilik Anlaşmasının onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri gereğince verilen karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşmaya göre iki ülke arasında denizcilik alanındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi, deniz ticareti alanında eşgüdümün ilerletilmesi, seyir güvenliğinin artırılması, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye ile Katar arasında 31 Ekim 2019'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş birliği Konulu Niyet Mektubu'nun onaylanmasına Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri uyarınca verilen karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Mektuba göre iki ülke arasında büyük çaplı organizasyonlara ev sahipliğinde iş birliğinin geliştirilmesi, eğitim ve kapasite artırımı, ilgili organizasyonların güvenliğinin sağlanmasına yönelik son teknolojilerin gözden geçirilmesi ve bunların kullanımına dair yeteneğin kazanılması amaçlanıyor.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) arasında Kenya'nın başkenti Nairobi'de 18 Ekim'de imzalanan "Akdeniz'in Deniz Çevresi ve Kıyı Alanlarının Korunması Sözleşmesi ve Protokolleri 22. Taraf Ülkeler Toplantısı Organizasyonuna İlişkin Anlaşma"nın onaylanmasına ilgili kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi maddelerince karar verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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