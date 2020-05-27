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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Tunus ve Somali ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Tunus ve Somali ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 27 Nisan 2020'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, Türkiye, 50 bin N95 maske, 20 bin koruyucu tulum ve 100 bin cerrahi maskeyi dostluk ve iyi niyet jesti olarak Tunus tarafına hibe etti.

Ankara'da 27 Nisan 2020'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma" da onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, Türkiye, 10 ventilatör, 20 bin tanı kiti, 40 bin cerrahi maske, 10 bin N95 maske ve 20 bin koruyucu tulumu dostluk ve iyi niyet jesti olarak Somali tarafına hibe etti.

Ayrıca, "Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Çerçevesinde 2013 Yılı Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Finansman Anlaşması"nda yer alan operasyonel uygulama ve ödemelere dair sona erme tarihlerinin uzatılmasına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında mektup teatisi yoluyla imzalanan ekli protokolün onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, anlaşmaya ilişkin yeni operasyonel uygulama ve harcama son tarihleri sırasıyla 29 Mayıs 2021 ve 29 Mayıs 2022 olarak belirlendi. 

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