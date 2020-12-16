  • BIST 1.408
  • Altın 466,813
  • Dolar 7,7943
  • Euro 9,5107
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 7 °C
»

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında imzalanan "Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD II Yardımı 2014-2020 Finansman Anlaşması"nda yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında mektup teatisi yoluyla imzalanan anlaşmadaki değişikliğe göre Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD II) kapsamında yapılacak tahsisatın süresi 31 Aralık 2020'den 31 Aralık 2021'e uzatıldı. 

Avrupa Komisyonu tarafında Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürü Wolfgang Burtscher'in, Türkiye tarafında ise Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Fuat Kaymakcı'nın yazdığı mektuplarla yapılan anlaşmadaki değişiklik kararı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarına dayanılarak alındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı16 Aralık 2020 Çarşamba 11:23
  • 'Evsizim' dedi, sığındığı iş yerinin malzemelerini çaldı16 Aralık 2020 Çarşamba 11:18
  • Afganistan tezkeresi Meclis'e sunuldu16 Aralık 2020 Çarşamba 11:16
  • Yağışlar Edirne ve Tekirdağ'daki barajlara yaklaşık 4 milyon metreküp katkı sağladı16 Aralık 2020 Çarşamba 11:15
  • Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı16 Aralık 2020 Çarşamba 11:05
  • Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı16 Aralık 2020 Çarşamba 10:57
  • Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı hizmete giriyor16 Aralık 2020 Çarşamba 10:24
  • Diyarbakır'da yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı16 Aralık 2020 Çarşamba 10:22
  • Libya'daki ekonomik krize çare aramak için ocak ayında tekrar toplanılacak16 Aralık 2020 Çarşamba 10:19
  • Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan ile Pakistan arasında çatışma: 2 asker öldü16 Aralık 2020 Çarşamba 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti