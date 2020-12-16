Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında imzalanan "Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD II Yardımı 2014-2020 Finansman Anlaşması"nda yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.