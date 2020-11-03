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Milletvekili Derya Bakbak, 1.Lige yükselen Bayan Hentbol Takımı’nı tebrik etti

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Dr. Derya Bakbak, 1.  Lige yükselen Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi Bayan Hentbol Takımı’nı tebrik etti.
Milletvekili Derya Bakbak, 1.Lige yükselen Bayan Hentbol Takımı’nı tebrik etti

Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Güçmen, Bayan Hentbol Takımı Antrenörü Mikail Şahin ve sporcular, AK Parti Gaziantep Milletvekili Dr. Derya Bakbak’ı ziyaret etti. Yöneticilerle birlikte sporcuları Gaziantep Ofisi’nde kabul eden Milletvekili Derya Bakbak, “Başarılarından dolayı sporcularımızı ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Sporcularımızın başarıları yerelde şehrimizi, uluslararası alanda ise ülkemizi gururlandırıyor” diye konuştu.

Bakbak “Kızlarımızın başarısı bizleri gururlandırdı”
Türkiye’de hem profesyonel spor takımlarına hem de amatör spor takımlarına önemli yatırımlar yapıldığına vurgu yapan AK Parti Gaziantep Milletvekili Dr. Derya Bakbak, yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “18 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilgili tüm kurumlarımız spora ve sporcuya büyük yatırımlar yaptı. En modern statlar, spor salonları inşa edildi. Sporcularımız tüm branşlarda, Ay Yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırıyor. 

Bu takımlarımızdan biri de Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi Bayan Hentbol Takımı, 2019-2020 sezonunda Kadınlar 2. Lig B Grubu’nda başarılı bir performans sergileyerek birinci lige yükseldi. Kızlarımızın başarısı bizleri gururlandırdı. 2020-2021 sezonunda da büyük başarılar elde edeceklerine inanıyorum. Bizler her zaman sporun ve sporcularımızın destekçisiyiz. Tüm sporcularımızı, teknik heyeti ve idarecilerimizi tebrik ediyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun.”

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Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Güçmen ise çalışmalar hakkında AK Parti Gaziantep Milletvekili Dr. Derya Bakbak’a bilgi verip taleplerini iletti. Ziyaretin sonunda Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi Bayan Hentbol Takımı adına, üzerinde “Derya Bakbak” yazan 27 sırt numaralı forma hediye etti. 

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