  • BIST 98.648
  • Altın 254,802
  • Dolar 5,5975
  • Euro 6,3185
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 29 °C
»

Milletvekilleri ile 3 saat kahvaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. 3 saat 15 dakika süren toplantıya 22 ilin vekilleri katıldı.
Milletvekilleri ile 3 saat kahvaltı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, 22 ilin AK Parti milletvekilleri katıldı.

Programda, AK Parti'nin Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Edirne'den 60 milletvekili yer aldı. Toplantı 3 saat 15 dakika sürdü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet yazarının cezası belli oldu: Başörtüsü takan kadınlara yönelik...04 Temmuz 2019 Perşembe 11:32
  • Kritik toplantı öncesi flaş açıklama04 Temmuz 2019 Perşembe 11:29
  • Balıkçı teknesi battı: Çok ayıda ölü var04 Temmuz 2019 Perşembe 11:07
  • TOKİ Tuzla konutları için rekor başvuru04 Temmuz 2019 Perşembe 10:17
  • Şehidimizin katili yakalandı04 Temmuz 2019 Perşembe 10:17
  • İdari Yargı Hakimliği Sınavı'nda usulsüzlük04 Temmuz 2019 Perşembe 10:12
  • Yarış motosikletiyle 'adrenalin olsun' diye kapkaç yapmışlar04 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
  • Honduras'ta balıkçı teknesi battı: 26 ölü04 Temmuz 2019 Perşembe 09:47
  • Türkiye'den Washington Post'a tepki04 Temmuz 2019 Perşembe 09:41
  • Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 41 yaralı04 Temmuz 2019 Perşembe 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti