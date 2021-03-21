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Milletvekilliği düştüğü için Meclis'te eylem yapan HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı

Hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Genel Kurulda okunmasının ardından milletvekilliği düşen ve Meclis'te eylem yapan HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı.
Milletvekilliği düştüğü için Meclis'te eylem yapan HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 17 Mart Çarşamba günü gerçekleşen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasının ve milletvekilliğinin düşmesinin ardından ilk olarak HDP milletvekilleriyle birlikte TBMM Genel Kurulunda oturma eylemi başlatmıştı.

Burada yaklaşık 3,5 saat bekleyen Gergerlioğlu ve beraberindeki milletvekilleri, daha sonra salondan ayrılarak, partinin Meclis'teki grup odasına geçmişti.

Milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle protesto amacıyla Meclis'ten ayrılmayan ve 4 gündür HDP'nin Meclis'teki grup odasında bekleyen Gergerlioğlu gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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