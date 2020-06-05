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Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları cezaevine gönderildi

Milletvekillikleri düşürülen ve haklarındaki kesinleşmiş hapis cezaları üzerine gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca tutuklanan HDP'li Güven ve Farisoğulları cezaevine gönderildi.
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları cezaevine gönderildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP'li Leyla Güven ve HDP'li Musa Farisoğulları gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkarıldı. 

Yakalama kararı doğrultusunda Farisoğulları, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki uygulama noktasında gözaltına alındı.

Kesinleşen hapis cezasını çekmek üzere çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Güven de Diyarbakır'daki evinde yakalandı.

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğulları cezaevine gönderildi
Milletvekillikleri düşürülen ve haklarındaki kesinleşmiş hapis cezaları üzerine gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca tutuklanan HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, milletvekillileri düşürülen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle yakalama kararı çıkarıldıktan sonra gözaltına alınan Güven ve Farisoğulları, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyedeki işlemlerinden sonra tutuklanan Leyla Güven Yüksek Güvenlikli Kadın Kapalı Cezaevi'ne, Musa Farisoğulları ise D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı. 

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu. 

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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