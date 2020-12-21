  • BIST 1.376
  • Altın 463,152
  • Dolar 7,6799
  • Euro 9,3292
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 0 °C
»

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'e yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapis cezası

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hapse mahkum edilen eski HDP Hakkari Milletvekili Güven hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'e yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapis cezası

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da yargılandığı terör davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Eski HDP Hakkari Milletvekili Güven'in Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklama ve paylaşım ile daha önce katıldığı toplantılardaki terör yanlısı konuşmalarına ilişkin yargılanmasına Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmaya sanık Güven katılmazken mahkeme salonunda avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Güven'in cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Güven'in avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Güven'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ayrıca mahkeme, sanık Güven hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı başka davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı. TBMM Genel Kurulunda 4 Haziran'da HDP'li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu. Anayasa gereğince Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven'in milletvekilliği düşmüştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gebze'de atıklarını boş araziye döken firmaya ceza20 Aralık 2020 Pazar 22:35
  • Yardımlaşma derneğinde alkollü ve müzikli eğlenceye polis baskını20 Aralık 2020 Pazar 21:37
  • İslahiye Çınarcık deresinde erkek cesedi bulundu20 Aralık 2020 Pazar 21:37
  • Konuşmak için dışarı çağrıldı, bacağından vuruldu20 Aralık 2020 Pazar 20:27
  • Yakınlarının haber alamadığı talihsiz adam evinde ölü bulundu20 Aralık 2020 Pazar 20:23
  • Terzi, 100 kişiden topladığı 20 milyon lirayla ortadan kayboldu20 Aralık 2020 Pazar 18:05
  • 15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu20 Aralık 2020 Pazar 18:04
  • Gürültü iddiasıyla tartıştığı komşusunu tabancayla vurdu20 Aralık 2020 Pazar 18:00
  • Tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu19 Aralık 2020 Cumartesi 08:28
  • İade etmedikleri anahtarla girdikleri eski iş yerini soydular, tutuklandılar18 Aralık 2020 Cuma 21:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti