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Milli Ağaçlandırma Günü’nde Öğrencilerle Ağaç Dikme Etkinliği

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan ettiği 11 Kasım' da Sincan Belediyesi öğrencilerle ağaç dikme etkinliği düzenledi.
Milli Ağaçlandırma Günü’nde Öğrencilerle Ağaç Dikme Etkinliği

Sincan Törekent Mahallesi’nde 8 bin metrekarelik alan üzerinde fidanlar toprakla buluştu ve buluşturmaya devam edecek. 

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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda 2019 yılında başlatılan “Geleceğe Nefes” kampanyası bir seferberliğe dönüştü. Sincan Belediyesi de 11 Kasım saat 11.11’de fidan dikim seferberliği için harekete geçti. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile öğrenciler Törekent Mahallesinde bulunan 8 bin metrekarelik alan üzerinde fidan dikimi gerçekleştirdi. 

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Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Ercan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in, "Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz." hadis-i şerifini hatırlattı; ağaç dikmenin geleceğe bırakılacak en kıymetli miras olduğunu söyledi. Başkan Ercan, “Sevgili çocuklar, ağaçlar da sizin gibi geleceğe uzanan bir umuttur. Sizler bunun kıymeti bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Ağaçlar insanlara hayat veren bir canlıdır. Allah’ın bize verdiği bir nimettir. Daha fazla ağaç dikelim, geleceğimizi koruyalım.” diye konuştu.

Başkan Ercan Sincan’ın kişi başına düşen yeşil alan miktarının Avrupa standartlarının üzerinde olduğunu belirterek miktarı daha da arttırmayı hedeflediklerini söyledi. “Sincan’da kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 10 metre kareye çıkardık. Avrupa standartların üzerindeyiz. Bununla da yetinmiyoruz. 11 metre kareye çıkacağız. Uzun vade de hedefimiz 15 metrekareyi bulmak. Sincan’a da bu yakışır.“ dedi.

Fidanların Toprakla Buluşma Anı Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Konuşmaların ardından saatler 11.11’i gösterdiğinde etkinliğe katılan öğrenciler Başkan Ercan ile birlikte fidanları toprakla buluşturdu. 
Büyük bir özveriyle fidanları dikip can suyunu veren çocuklar geleceğe nefes olmanın mutluğunu yaşadı. 

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