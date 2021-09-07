Milli antrenörün çalıştırdığı boksör Akdeniz şampiyonu oldu

Milli antrenör Furkan Derbazlar’ın antrenörlüğünü yaptığı Libyalı profesyonel boksör Malik Zinad, World Boxing Council (WBC) tarafından düzenlenen Mediterranean (Akdeniz) unvan maçında (kemer mücadelesi) şampiyon oldu.

Milli antrenör Furkan Derbazlar, bir süredir Libyalı profesyonel boksör Malik Zinad'ın antrenörlüğünü yapıyor. Zinad, Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen ‘WBC Mediterranean’ unvan maçına çıktı. Dünyanın en prestijli boks organizasyonlarından biri olan WBC’nin unvan maçında Malik Zinad’ın antrenörlüğünü milli antrenör Furkan Derbazlar yaptı. Malik Zinad, ‘LightHeavy Weight’ sıkletinde rakibi Karadağlı Almir Skrijelj’i üçüncü rauntta nakavt etti. Böylece Zinad, WBC Akdeniz hafif ağır sıklet şampiyonu oldu. Milli antrenör Furkan Derbazlar da Türkiye boks tarihinde WBC kemeri alan antrenörlerden biri olarak tarihe geçti.

“HAYALİM GERÇEKLEŞTİ”

Derbazlar, çocukluğundan bu yana WBC’de boks maçı hayali kurduğunu belirtti. “Hayalini kurarken bile heyecanlanıyordum ve şimdi buradayım” diyen Derbazlar, şunları söyledi:

“WBC dünyanın en prestijli ve en büyük boks organizasyonu. Bu benim çocukluk hayalim. Sporcu olarak sakatlıklarımdan dolayı WBC’de maça çıkmak nasip olmadı; ama antrenör olarak WBC’ye girmeyi başardım. WBC kemeri alan Türk antrenörleriden biri olarak tarihe geçmek benim için çok büyük bir onur. Hayalim gerçekleşti ve hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum.”

“KALEM, YUMRUKTAN GÜÇLÜDÜR”

Milli antrenör, WBC’de müthiş bir tecrübe kazandığını ve boks adına çok iyi şeyler öğrendiğini vurgulayarak, “Bence insanın hayatı, hayalidir. Ama fedakarlık, özveri, sıkı çalışma, risk, disiplin, iletişim ve inandığın yol uğruna tüm engelleri aşarak durmadan ilerlemek lazım. Bunların hepsi birbirini tamamlıyor. Boksta yıllardır binlerce insana dokundum. Dünyanın dört bir yanından farklı insanlar tanıdım. Bence başarımın en büyük ortağı doğru iletişim oldu” ifadelerini kullandı.

Derbazlar, gençlere de tavsiyelerde bulunarak, “Kalem ve kelimeler, yumruktan güçlüdür. Hayat istediklerinizi istediğiniz kadar kolay vermiyor. Bu sebeple istemediğiniz zor yoldan gidin, hayal kurun. Ya hayaliniz sizi bulur ya da siz onu bulursunuz. Ama her zaman bir yol vardır” dedi.

“AVRUPA’DA ALDIĞIM EĞİTİMLERİ TÜRKİYE ŞARTLARINA ENTEGRE EDİYORUM”

Antrenör Derbazlar, dövüş sporlarının son yıllarda yükselen bir trend olduğunu belirterek, “Bu spor dalı ile uğraşanlar strese veda ediyor ve fit kalabiliyor. Kadına şiddetin artması ile de bu spor dalına ilgi arttı. Birçok kişi hem kilo verme hem sıkılaşma ve hem de kendini savunma için bu spora yöneliyor. Antrenör olarak yaptığım çalışmalarda ve antrenmanlarda, Avrupa’da aldığım eğitimleri Türkiye şartlarına entegre ediyorum” diye konuştu.

Derbazlar, boks ve kick boks gibi dövüş sporları hakkında da şu bilgileri verdi:

“45 dakikalık antrenman, üç saatlik koşu bandına değerdir. Dövüş sporları yapan kişinin tüm vücudu koordinasyonlu şekilde çalışır. Aerobik özelliği fazla olduğu için kişi yüksek kalori harcar. Kişilerde el, göz, ayak koordinasyonu artar. Hızlı düşünme ve özgüven kazanma gibi faydaları dışında vücuda fazla oksijen girmesi ve vücuttan toksin atma için de önemli bir spor dalıdır.”