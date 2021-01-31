  • BIST 1.473
  • Altın 434,655
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 8 °C
»

Milli atıcı Yusuf Dikeç 4'üncü kez katılacağı olimpiyatlardan madalyayla dönmek istiyor

Milli atıcı Yusuf Dikeç, "Geçmişime baktığımda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluklarım var. Ne yazık ki olimpiyat madalyam yok. Her sporcunun hayalini süsleyen nedir? Olimpiyatlardır." dedi.
Milli atıcı Yusuf Dikeç 4'üncü kez katılacağı olimpiyatlardan madalyayla dönmek istiyor

Atıcılıkta Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesi alan milli sporcu Yusuf Dikeç, tek eksiği olan olimpiyat madalyasını kazanmak istiyor.

Bugüne kadar 3 olimpiyat oyununu deneyimleyen ancak madalya hedefine ulaşamayan Yusuf Dikeç, katılacağı 4'üncü olimpiyatta gözünü madalyaya dikti.

Kariyerinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Yusuf, 10 metre tabanca branşında katılacağı Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Olimpiyat çalışmalarını AA muhabirine değerlendiren milli sporcu, 20 yıl önce başladığı atıcılıkta birçok başarısının olduğunu söyledi ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlığının iyi bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

"Spor yaşantımda 4'üncü kez olimpiyatlara katılacağım." diyen milli atıcı, şöyle devam etti:

"Bu durum bir taraftan üzücü bir taraftan sevindirici. Olimpiyata katılmak güzel duygu, 4'üncü olunca madalya almamak bizi üzüyor. Geçmişime baktığımda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluklarım var. Ne yazık ki olimpiyat madalyam yok. Her sporcunun hayalini süsleyen nedir? Olimpiyatlardır. Çünkü gidebileceğiniz son nokta orasıdır. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya almayı ümit ediyorum."

Yusuf, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) nedeniyle fazla yarışma olmadığını, bu süreçte kendi imkanlarıyla performansını korumaya çalıştığını ifade etti.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesini avantaja çevirdiklerini dile getiren Yusuf Dikeç, bu dönemi en verimli şekilde değerlendirip ülkesini en güzel şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

"Hepimizin performansı şu an çok iyi"
Şu an atıcılıkta kota alan sporcuların performanslarının iyi olduğunu vurgulayan milli atıcı, şunları kaydetti:

"Olimpiyat yaklaştıkça biraz daha üstüne koymak lazım ve performansı geliştirmek gerekiyor. Tokyo'dan madalyanın gelmesi atıcılık sporunun geleceği için çok güzel olur. Hepimizin performansı şu an çok iyi. Her branşta madalya almak istiyoruz. Bir sporcu yarışmaya gittiğinde nasibi, kısmeti ve şansıyla gidecek. Yani yarışma günü sizin rızkınız, nasibiniz ve şansınız da olacak. O gün kim daha iyi hazırlandıysa, kendini kontrol edebiliyorsa o alır. Ülkemiz adına bu 4 sporcu en az 3 madalya alır."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor'un yeni transferi Bakasetas: Buraya kupalar kazanmaya geldim31 Ocak 2021 Pazar 09:29
  • Premier Lig'deki Arsenal-Manchester United maçı golsüz bitti31 Ocak 2021 Pazar 09:28
  • Cenk Tosun Beşiktaş yolunda31 Ocak 2021 Pazar 09:27
  • Trabzonspor iki transferi KAP'a bildirdi!30 Ocak 2021 Cumartesi 09:48
  • MKE Ankaragücü Geraldo ve Alperen Babacan'ı transfer etti29 Ocak 2021 Cuma 16:18
  • İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Okan Buruk ile yollarını ayırdı29 Ocak 2021 Cuma 14:01
  • İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Okan Buruk ile yollarını ayırdı29 Ocak 2021 Cuma 13:55
  • Ağrı'da köylülerden hayvancılığa 'badminton' arası29 Ocak 2021 Cuma 12:50
  • Gökhan Gönül, Hatayspor maçı kadrosunda yer alacak29 Ocak 2021 Cuma 12:37
  • Fenerbahçe'nin konuğu Çaykur Rizespor29 Ocak 2021 Cuma 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti