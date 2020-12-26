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Milli atlet Mevlüt Aras'tan erkekler 800 metrede 18 yaş altı salon Türkiye rekoru

Milli atlet Mevlüt Aras, sezon sonu Salon Rekor Deneme Yarışları'nda erkekler 800 metrede 18 yaş altı salon Türkiye rekorunu kırdı.
Milli atlet Mevlüt Aras'tan erkekler 800 metrede 18 yaş altı salon Türkiye rekoru

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'ndaki organizasyonda Mevlüt Aras, 1:51.38'lik performansıyla adını rekor listesine yazdırdı.

Milli sporcu, 2018'de Mehmet Çelik tarafından elde edilen 1:51.72'lik eski rekoru yenileyerek ilk kez Türkiye rekortmeni olmanın mutluluğunu yaşadı.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, Mevlüt Aras ile antrenörleri Fesih Doğan ve İsmail Güzeloğlu'nu kutlayarak yeni sezonda başarılarının artarak devam etmesi dileğinde bulundu. Çintimar, sporcunun kulübü ENKA'yı da tebrik etti.

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