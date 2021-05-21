  • BIST 1.459
  • Altın 505,163
  • Dolar 8,3630
  • Euro 10,2189
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 24 °C
»

Milli atletler Avusturya ve Yunanistan'da yarışacak

Milli atletler Avusturya ve Yunanistan'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlara katılacak.
Milli atletler Avusturya ve Yunanistan'da yarışacak

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli maratoncular Avusturya'daki S7 Maratonu'nda ter dökecek. Avusturya'nın Styria bölgesindeki S7 Otobanı’nda 23 Mayıs'ta koşulacak ve olimpiyat kotası için Avrupa kıtasında yapılan yarışlardan biri olan koşuda, daha önceden kotayı geçen Yavuz Ağralı'nın yanı sıra kadınlarda Esma Aydemir ile Fadime Suna Çelik mücadele verecek.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da ise 26 Mayıs'taki Uluslararası Atletizm Müsabakaları'nda üç adımda Tuğba Danışmaz, yüksek atlamada ise Buse Savaşkan yarışacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Liverpool 'taraftarlar kurulu' oluşturacak21 Mayıs 2021 Cuma 09:46
  • Fenerbahçe Beko, yarı final serisinde 1-0 öne geçti20 Mayıs 2021 Perşembe 22:29
  • A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor20 Mayıs 2021 Perşembe 19:44
  • Ertuğrul Sağlam: Altınordu'yu geçip finale adımızı yazdıracağız20 Mayıs 2021 Perşembe 16:49
  • Ali Koç yeniden aday olduğunu açıkladı20 Mayıs 2021 Perşembe 15:29
  • Milli futbolculardan EURO 2020 değerlendirmesi: Başarılı bir sonuç elde edeceğimize inanıyoruz20 Mayıs 2021 Perşembe 12:55
  • Galatasaray Kulübü, Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı20 Mayıs 2021 Perşembe 12:54
  • Alt liglerden A Milli Futbol Takımı'na uzanan başarı öyküsü: Kerem Aktürkoğlu20 Mayıs 2021 Perşembe 12:54
  • Göztepe Başkanı açıkladı: Görevden ayrılıyorum!20 Mayıs 2021 Perşembe 11:22
  • Antalyaspor'un '1000'ler sezonu kupa finaliyle noktalandı20 Mayıs 2021 Perşembe 11:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti