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Milli bisikletçi Ahmet Örken sürücülerden duyarlı olmalarını istedi

Milli bisikletçi Ahmet Örken, "Bisikletli ölümler son zamanlarda çok fazla duyduğum konulardan biri. Bu haberleri duyduğum zaman çok üzülüyorum. Bu beni gerçekten derinden üzüyor" dedi.
Milli bisikletçi Ahmet Örken sürücülerden duyarlı olmalarını istedi

Türk bisikletinin önemli temsilcilerinden Ahmet Örken, AA muhabirine, artan ölümlü bisiklet kazalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki milli sporcu, araç sürücülerinin bisiklet kullananlara karşı daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bisiklet kullanımının arttığına işaret eden Ahmet, "Bisikletli ölümler son zamanlarda çok fazla duyduğum konulardan biri. Bu haberleri duyduğum zaman çok üzülüyorum. Bu beni gerçekten derinden üzüyor." ifadelerini kullandı.

"Ana yollarda antrenman yapıyoruz"
Ahmet Örken, bisiklet branşında milli sporcuların antrenmanlarını ana yollarda yaptığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ülkemi bisiklet üzerinde birçok yarışmada, alanda en iyi şekilde temsil etmek için mücadele veriyorum. Bunu başarmak için de bisikletle antrenman yapmam gerekiyor. Bunu ana yollarda yapmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla sürücüler daha dikkatli olmalı. Bisiklet sporu doğayla iç içe bir spor. Bisikletli ölümleri duyduğum zaman gerçekten çok üzülüyorum."

"Bunun karşılıklı saygıyla, eğitimle aşılabileceğini düşünüyorum." diyen milli bisikletçi, "Birçok belediye bisiklet konusunda yatırımlar, halkı bilinçlendirme yönünde çalışmalar yapıyor. Bunlar bize umut veriyor. Umarım acı haberler almayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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