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'Milli bitki' safrandan '20 kilo' hasat

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan tescilli "milli bitki" safranın hasadı tamamlandı.
'Milli bitki' safrandan '20 kilo' hasat

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da yetiştirilen boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safrandan elde edilen verim yüz güldürüyor.

Uğruna savaşların yapıldığı bilinen, 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safranın Türkiye'deki çeşidi, İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösterdiği için 2014 yılında yapılan çalışmalar sonunda dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanını aldı.

Ağustos ayında ekimine başlanan, ekim-kasım aylarında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşan safran, adını verdiği tarihi ilçede 20 çiftçi tarafından 35 dekar alanda üretiliyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen, kilogramı 30 ila 40 bin lira arasında alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak adından söz ettiren "mucize bitki" safrandan bu yıl 20 kilogram hasat yapıldı.

"Dünyada yetişenlerin en önemlisi"

Karabük Valisi Fuat Gürel, safran üretimini devlet eliyle her türlü desteklediklerini, üretimi artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Safran hasadında bu yıl hedeflerinin 20 kilogram olduğunu ve bu hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Gürel, "Safranbolu'da yetişen safran, dünyada yetişenlerin en önemlisi. Turizme de çok önemli bir altyapı oluşturmaya başladı. Safranbolu Türkiye'nin önemli bir değeri. Bir de böyle safranla çeşitlendirilmesi çok önemli. İnşallah safran tarlalarıyla birlikte ilçeye gelen turist sayısı da artacaktır." ifadelerini kullandı.

"Hedefimizi 25 kilograma çıkaracağız"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da safranın Karabük'e özgü olduğunu, Safranbolu safranına coğrafi işareti aldıklarını aktardı.

Yöre için safranın çok önemli olduğuna değinen Ayvalık, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda safran üretimini artırmak istiyoruz. Gerek İl Özel İdare bütçesinden gerekse bakanlığımız genel bütçesinden sağladığımız ödenekleri, safran tarımını geliştirmek üzerine harcıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki yıl üretim alanını 40 dekara çıkarma hedefindeyiz. Üretim hedefimizi 25 kilograma çıkaracağız. Safrana meraklı olan üreticilerimizin kendi imkanlarıyla yaptıkları safra tarımlarına da her türlü teknik desteği sağlıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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