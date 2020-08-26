Milli boksörler Tokyo hedefiyle yoğun çalışıyor

Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı'nın sporcuları, kota maçlarının hazırlıklarına kaldıkları yerden devam ediyor.

2021 yılına ertelelen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak için kota müsabakalarına çıkacak Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı'nın sporcuları, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Hazırlıklar kapsamında ilk olarak Antalya'da toplanan erkek ve kadın milli boksörler, kamp çalışmalarına tam gaz devam ediyor. AA muhabirine açıklamalarda bulunan milli sporcular, pandemi nedeniyle olimpiyatın bir yıl ertelenmesine rağmen hedeflerinde değişiklik olmadığını vurguladı.

Dünya şampiyonu unvanlı 69 kilodaki Busenaz Sürmeneli, Londra'da pandemi nedeniyle ertelenen vize müsabakalarına çok iyi başladıklarını hatırlatarak, "Olimpiyat vizesi almaya az bir adım kalmıştı ama pandemi araya girdi. Bütün sıkletlerde neden kota almayalım ki. Bütün arkadaşlarım kota alacak yetenek ve yüreğe sahip. İnşallah Londra'da kaldığımız yerden devam edeceğiz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Çocukluğumuzdan beri olimpiyat hayalinin aşkıyla yaşıyoruz. Tabii ki ertelendiği için biraz üzüldüm ama sadece bir gün. Sonra bunda da bir hayır olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.

Takımın tecrübeli isimlerinden 75 kiloda Şennur Demir de bu süreci iyi atlattıklarını anlatarak, "Arkadaşlarımızdan çok uzun süre ayrı kaldık. Kampta bile birbirimize sarılamadık. Bu sürecin bir an önce geçmesini, birbirimize doyasıya sarılmayı istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde Tokyo'da temsil edip orada kürsününün en üst basamağına çıkmak istiyoruz." dedi.

Avrupa şampiyonu 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatın ertelenmesine ilk başta üzüldüklerini dile getirerek, "4 yıldır bunun için çalışıyorduk ama iyi taraftan bakıyoruz. Bazı eksiklerimiz vardı, bunları tamamlıyoruz. Takım olarak vize maçlarında başarılı olacağız. Takım olarak bu süreç neyi, ne kadar istediğimizi hatırlattı. İyi bir dönüş yapacağız." diye konuştu.

Takımın genç isimlerinden 57 kiloda mücadele eden Aycan Güldağı da kamp ortamını özlediklerini aktararak, "Tekrar sıkı bir hazırlığa girdik eskisi gibi. Kaldığımız yerde devam edeceğiz. Takımın en genç sporcusuyum. Gençlerde derecelerim var ama büyükler daha zor. İlk senemde olimpiyat takımına seçildim. Çalışmalarıma hızlı bir şekilde devam ediyorum. İlk hedefim tabii vizeyi almak. 2021 yılında Tokyo'da bayrağımızı göndere çekmek istiyorum." değerlendirmesine bulundu.

60 kiloda vize almaya çalışacak Esra Yıldız da her şeyin istedikleri gibi gideceğine inandığını ve herkesin motivasyonunun üst seviyede olduğunu aktardı.

Erkekler tam kadro Tokyo'da olmak istiyor

Erkek Olimpik Boks Milli Takımı'nın sporcuları da Tokyo'ya tam takım olarak gitmenin hayalini kuruyor.

Londra'da vize almayı başaran ve Tokyo'yu garantileyen ilk milli boksör olan 52 kilodaki Batuhan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Ben kota aldım ama turnuva devam etseydi diğer arkadaşlarım da kota alabilirdi. Arkadaşlarımın tam kadro olimpiyatta olmasını isterim. Ben stresi attım. Vizeyi almadığım dönemle şimdiki dönem apayrı. Şu an kafamda sadece Tokyo'da madalya almak var. Olimpiyatı düşündükçe büyük heyecan yapıyorum. Tek amacım bu 1 yılı iyi değerlendirip madalya almak."

91 kiloda ringe çıkan takım kaptanı Eren Uzun, pandemi sürecinde bile çalışmalara sıkı bir şekilde devam ettiklerini anlatarak, "Bizim inancımız hepimizin kota alması yönünde. Şu anda da kamp çalışmalarımız devam ediyor. Eksiklerimizi bu süreçte gördük, rakiplerimizi inceledik. Boks biraz da satranç gibidir. Mental olarak hazırız." dedi.

63 kiloda kota arayan Tuğrulhan Erdemir de iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Londra'da talihsizlik yaşamıştım, kaşım açılmıştı. Ev sahibiyle de vize maçına çıkacaktım. Her şeyde vardır bir hayır, turnuva iptal oldu. Bir yandan iyi oldu benim için. İnşallah vizemi alıp Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim."

Londra'da vize müsabakalarında 3 numaralı seribaşı olan 81 kilodaki Bayram Malkan ise, "Rakibim belli olmuştu, maça çıkmadan bir gün önce turnuva iptal oldu. Aslında bir sakatlığım vardı, iptal olması daha iyi oldu benim için. Kamp ortamını da çok özlemişim. İmkansız diye bir şey yok, hepimiz vize alabiliriz. Tam kadro orada olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.