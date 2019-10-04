Milli böyle sordu: Enflasyon düşüyorsa fiyatlar neden artıyor?

Milli Görüş yayın organı Milli Gazete, TÜİK'in Eylül ayı enflasyon rakamını tek hane olarak (yüzde 9.26) açıklamasını çelişkili bularak "Bu ne yaman çelişki: Enflasyon düşüyorsa fiyatlar neden artıyor?" diye sordu.

Milli Görüş yayın organı Milli Gazete, TÜİK'in Eylül ayı enflasyon rakamını tek hane olarak (yüzde 9.26) açıklamasını çelişkili bularak "Bu ne yaman çelişki: Enflasyon düşüyorsa fiyatlar neden artıyor?" diye sordu.

TÜİK 2019 Ağustos ayı verileri açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.26 arttı.

Böylece enflasyon Temmuz 2017’den bu yana ilk kez tek haneye inmiş oldu.

Milli Gazete'nin haberine göre, elektrik ve doğalgaza 1 yıl içerisinde yüzde 57 zam yapılırken, ihtiyaç maddeleri de yüzde 15 ila 40 arasında zam gördü. Millî Gazete’ye enflasyon rakamını ve zamları değerlendiren ekonomistler, enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ve gerçek durumun daha vahim tablolar sergilediğini söylediler.

“TÜRKİYE’DE BİR ENFLASYON GERÇEĞİ VAR”

Prof. Dr. Aziz Konukman:

"TÜİK’in açıkladığı rakamlar bir ortalama sepet. Gelir dağılımının bozuk olduğu bir ortamda, ortalamaya göre alınan oranlar gerçekçi değil. Enflasyon oranı ne zengini tam yansıtıyor ne de yoksulu. TÜİK yüzde 20’lik dilimlerle gelir dağılımını açıkladığı gibi sepetleri de kamuoyuyla paylaşsın ve enflasyonu buna göre belirlesin."

“GERÇEK ENFLASYON YIL SONUNDA belli olur”

DR. Oğuz Demir:

"Ekim ayından sonra enflasyonda baz etkisi olmayacak ve yılsonunda gerçek enflasyon rakamlarını göreceğiz. Yılsonunda enflasyon tekrardan artacak ve ben yıl sonu enflasyon oranını yüzde 15 olarak tahmin ediyorum. Şu an geçici bir rakamsal iyileşme söz konusu."

EKONOMİ İÇTEN İÇE ÇÖKÜYOR

Ekonomist Uğur Civelek:

"TÜİK, veri alkışı sağladığı kurumları tanzim satış noktalarına destek amaçlı belirlediği kurumlardan alıyor. Veri toplama personeli belirledikleri bu market kurumlarına giderek burada normal vatandaşın aldığı etiketin dışında, halin bile altına varan fiyatları endeks olarak alıyor. Bu da enflasyonu düşmüş gibi gösterip vatandaşın gözünü boyuyorlar."

DÜZGÜN KALKINMA PLANI GEREK

Ekonomist Bartu Soral:

"Bütçede verilen açık nasıl kapanacak? Vatandaşa bunu peyderpey temel ihtiyaç maddelerine dağıtarak yapacak. Buna bir misal vermek gerekirse bakın yurt dışına çıkış harcı 15 TL’den 50 TL’ye çıkarıldı. Anlaşılan o ki, bu zamların devamı gelecek ve vatandaş daha çok ezilecektir. Bu durumu aşmanın bir yolu var, o da doğru düzgün bir kalkınma planıdır. Yoksa bütçe açığı ve zamların ardı arkası kesilmeyecektir."