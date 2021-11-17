  • BIST 1.694,35
  • Altın 621,09
  • Dolar 10,3930
  • Euro 11,7563
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 1 °C
»

Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, aktif spor hayatını noktaladı

Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, 41 yaşında aktif sporculuk hayatını noktaladığını açıkladı.
Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, aktif spor hayatını noktaladı

Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu'na gönderdiği yazıda, 29 sene boyunca milli formayı terletmekten dolayı duyduğu gururu belirterek, "Sporculuk yaşantımı noktalıyorum. Sporculuk yaşantım boyunca desteklerinden dolayı Türkiye Cimnastik Federasyonunun geçmişten bugüne tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası birçok yarışmada ay-yıldızlı formayı taşıyan Şamiloğlu, 32 yıllık cimnastik kariyerinde en önemli başarısını 2013 yılında Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda elde etti. Ümit Şamiloğlu, barfikste altın madalya kazanarak Türkiye'ye bu kategoride Akdeniz Oyunları'nda ilk şampiyonluğu getiren isim oldu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda Karadağ'ı yenmek istiyor15 Kasım 2021 Pazartesi 14:23
  • Kayserispor ile Sivasspor hazırlık maçında berabere kaldı14 Kasım 2021 Pazar 20:51
  • Karadağ-Türkiye maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek14 Kasım 2021 Pazar 16:38
  • Türkiye, Cebelitarık'ı 6 golle geçti14 Kasım 2021 Pazar 11:12
  • Galatasaray, hazırlık maçında Bursaspor'u 5 golle geçti13 Kasım 2021 Cumartesi 15:19
  • A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarına devam etti12 Kasım 2021 Cuma 21:29
  • Stefan Kuntz: Duygusallığı ve disiplini birleştirmek gerekiyor12 Kasım 2021 Cuma 18:47
  • Kerem Aktürkoğlu: Hedefimiz, erken öne geçebilmek12 Kasım 2021 Cuma 17:55
  • Golbol Erkek Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu12 Kasım 2021 Cuma 17:54
  • Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı11 Kasım 2021 Perşembe 21:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti