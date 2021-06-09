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Milli cimnastikçiler Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kovalayacak

Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Göktekin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 5 sporcu ile yer alacaklarını belirterek, "Son dönemdeki ivmemiz ve moralle olimpiyatlarda madalya değil, madalyalar kovalıyor olacağız. Buna da inancımız sonsuz." dedi.
Milli cimnastikçiler Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kovalayacak

Türkiye'yi Tokyo Olimpiyatları'nda artistik cimnastikte temsil edecek milli sporcular çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kadınlarda Nazlı Savranbaşı, erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'la olimpiyatlarda mücadele edecek milli sporcular, son dönemde artan başarılarını Tokyo'da madalya ile taçlandırmak istiyor.

Yılmaz Göktekin, AA muhabirine, Adem Asil'in Basel'deki Avrupa Şampiyonası'nda kota almasıyla Tokyo Olimpiyatları'nda 5 sporcu ile mücadele edeceklerini söyledi.

"Kaçırdığımız madalyaları konuşur duruma geldik."
Üst üste aldıkları madalyaların kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Göktekin, "Kaçırdığımız madalyaları konuşur duruma geldik. Avrupa Şampiyonası'nda 9 final yaptık, 2 madalya kazandık. Üç dördüncülüğümüz var. İnanılmaz bir başarı elde ettik. İbrahim Çolak da sakatlığından sonra tam olarak yüzde yüz performansına ulaşamasa da madalya almasına ramak kalmıştı." dedi.

Göktekin, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu noktaya ulaşıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim sorumluluğumuz daha da arttı. Çünkü Avrupa ve dünya şampiyonlarında madalya aldık. Artık olimpiyatlarda bekliyoruz, ben de neden olmasın diyorum. Var gücümüzle çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndan geldikten sonra kendimizi kapattık. Malum pandemiden dolayı kendimizi kampa aldık."

Bu süreçte Hırvatistan ve Katar'da dünya kupası mücadelelerinin olacağını aktaran Göktekin, "Son yarışmalarımız olacak ve son rötuşları yapacağız. Son dönemdeki ivmemiz ve moralle olimpiyatlarda madalya değil, madalyalar kovalıyor olacağız. Buna da inancımız sonsuz." ifadelerini kullandı.

Özgür Gümüşlü: "Olimpiyatlara iyi hazırlanmış olacağız"
Nazlı Savranbaşı'nın antrenörü Özgür Gümüşlü de Nazlı'nın Basel'deki Avrupa Şampiyonası'na sakatlığı nedeniyle tam hazırlanamadığını ancak iyi bir deneyim olduğunu söyledi.

Çalışmaları ara vermeden sürdürdüklerini kaydeden Gümüşlü, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası hem motivasyon için iyi oldu hem de olimpiyattaki rakiplerimizi orada tanıdık, gördük. Olimpiyatlara da çok az bir zaman kaldı. Şu an her gün çift antrenmanla devam ediyoruz. Nazlı'nın ayağında bir sıkıntı yok, yavaş yavaş toparlıyoruz. Önümüzde Ukrayna'da bir yarışmamız var ona hazırlanıyoruz. İnşallah iyi geçecek ve olimpiyatlara da iyi hazırlanmış olacağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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