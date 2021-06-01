Milli ciritçi Eda Tuğsuz, Tokyo Olimpiyatları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor

Cirit atmada 2019 yılında Roma’da gerçekleştirilen Elmas Lig'de (Diamond League) Tokyo Olimpiyatları için kota alan Eda Tuğsuz, olimpiyatlarda madalya hedefine ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye Atletizm Federasyonunun programı kapsamında Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki atletizm pistinde kamp yapan 24 yaşındaki Eda Tuğsuz, cirit atmada hem uluslararası alanda hem de Türkiye'de birçok rekoru kırmayı başardı.

Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde 2016 yılında düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonasında gerçekleştirdiği 56,71 metrelik derecesiyle üçüncü sırada yer alarak bronz madalya alan Eda, Türkiye'de yapılan Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda önce 59,21 metre, ardından da 59,68 metrelik atış yaparak kendine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.

2017 yılında ise Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda 60,98 metreyi gören Eda, bu sonuçla kişisel en iyi derecesini ve ülke rekorunu bir metreden fazla geliştirerek gümüş madalya kazandı. Milli sporcu böylece 60 metre sınırını geçen ilk Türk kadın ciritçi olarak önemli başarıya imza attı.

Kariyerinde dünya beşinciliği, dünya gençler üçüncülüğü gibi önemli başarıları olan milli ciritçi, İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Elmas Lig'de cirit atmada ikinci olup yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

Söz konusu yarışlarda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan Eda, öncelikli olarak finallere kalmak ardında da madalya kazanmayı hedefliyor.

Milli ciritçi Eda Tuğsuz, AA muhabirine, sporculuk hayatında birçok başarıya imza attığını söyledi.

Uluslararası alanda madalyalar kazandığını belirten Eda, "Bunlardan en önemlisi Dünya Gençler Şampiyonası'nda üçüncü olmuştum. 23 yaş altı Avrupa ikinciliğim, büyükler dünya beşinciliğim gibi bir sürü sayabileceğim başarılarım var." dedi.

Milli ciritçi olimpiyat kotasını Elmas Lig'de aldı

Eda, Tokyo Olimpiyatları'na ve diğer müsabakalara katılmak için çalışma yaptığını ifade ederek, "Olimpiyatlara katılmak için Elmas Lig dediğimiz yarışta kotayı aldım. Baraj 64.50 idi ama ben 64. 83 atarak kotayı 2019 yılında Roma'da geçmiş oldum. Bir atletin veya bir sporcunun en büyük hayallerinden bir tanesi olimpiyat oyunlarıdır." diye konuştu.

Çocukluğundan beri sporla ilgilendiğini dile getiren Eda, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporun zirvesi artık olimpiyat oyunları. Bende küçüklükten beri spora emek veriyorum ve bunun karşılığında olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandım. Benim için katılmak bile ayrı bir mutluluk çünkü emeğimizin karşılığı denilebilir. Gönül ister ki orada final yarışmak ilk hedefim orada final yarışmak olacaktır. Seçme finalden daha zor olduğu için finalde kalırsam madalya çok da imkansız değil benim için önemli olan finale kalmak."

Türkiye Atletizm Federasyonu Cirit Atma Antrenörü Fatih Avan da olimpiyatlara hazırlık kampı için Erzurum'a geldiklerini anlatarak, "Şu an için her şey yolunda. Eda kadınlarda 64,50 metre olan Avrupa barajını 2019'daki müsabakalarda geçmişti. Daha sonra pandemi sürecinden sonra olimpiyatlar 2021'e ertelendi, bu süreçte Eda'nın kotası kabul edildi ve olimpiyatlara gitmeye hak kazandı. Olimpiyatlara hazırlık için 5-6 müsabakamız var. Bunlara iyi şekilde gitmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.