Milli Dayanışma Kampanyası'na kim ne kadar bağış yaptı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele için Cumhurbaşkanı Erdoğan “Biz bize yeteriz Türkiyem” diyerek Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz” dedi. Peki şimdiye kadar kaç TL bağış yapIldı? İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan toplantı sonrası koronavirüs salgını ile mücadele konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Türkiye geneli "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 7 AYLIK MAAŞ

Türkiye genelinde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasının başlatıldığını duyuran Erdoğan kendisi 7 aylık maaşını bağışladığışladı. Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi'ne göre, maaşı 2020 yılı için 81 bin 250 TL’ye yükseltilmişti. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına 7 aylık maaşını, yani toplamda 568 bin 750 Türk lirası bağışlamış oldu.

BAKAN VE BÜRÜKRATLARDAN 5 MİLYON TL

Türkiye genelinde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bakanlar ve bürokratlardan 5 milyon TL bağış.

ŞENTOP 5 MAAŞ BAĞIŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" bağış kampanyasına TBMM Başkanı Şentop, 5 maaşıyla katılacağını açıkladı.

BAHÇELİ 5 MAAŞ BAĞIŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya ilişkin destek verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, 5 maaşını bağışlayacağını söyledi.

TOBB 10 MİLYON TL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına TOBB olarak 10 milyon lira destek vereceğiz.

İTO 5 MİLYON

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.

HALUK LEVENT 30 BİN TL

Sanatçı Haluk Levent, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın bağış çağrısına Haluk Levent olarak 30 bin TL ile ben de katılıyorum" dedi.

DELLA MILLES DE BAĞIŞ YAPTI

ABD'li sanatçı Della Miles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaparak destek verdi.

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI 2 MAAŞIYLA DESTEK

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Vidinlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Kampanyaya 2 maaşıyla katıldığını belirten Vidinlioğlu, tüm Kastamonulu iş adamlarını da kampanyaya katılmaya davet etti.

KAHRAMAN MARAŞ BELEDİYE BAŞKANI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş 3 maaş bağışlayarak destek oldu.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı kampanyaya Türkoğlu ilçesinin de destek vereceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan bu kampanyada Türkoğlu Belediye Personelleri ve İlçe halkımızın destekleriyle elimizden gelen katkıyı sunacağız. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya 3 maaş ile ben de katılıyorum" dedi.

ELAZIĞ'DA VALİ, BAŞKAN VE REKTÖR MAAŞLARINI BAĞIŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım 2, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 3, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'da 1 maaşıyla katılarak destek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına ülke genelinden olduğu gibi Elazığ'dan da destekler geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım 2, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise 3 aylık maaşını bağışladığını duyurdu. FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'da 1 maaşıyla destek verdi.

Vali Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın başlattığı 'MilliDayanışmaKampanyasına' bende 2 aylık maaşımı bağışlayarak aziz şehirimizin desteğini başlatıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise sosyal medya hesabında "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın başlattığı 'MilliDayanışmaKampanyasına' bende 3 aylık maaşımı bağışlıyorum"diyerek desteğini verdi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'da 1 aylık maaşını bağışlayarak, katkıda bulunduğunu açıkladı.

Öteyandan kentte bazı iş adamları, ilçe ile belde belediye başkanları da nakdi ve maaş bağışında bulunduklarını açıklamaya başladı.

ÇANKIRI VE TOKAT BELEDİYE BAŞKANLARINDAN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Esen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Kampanyaya 2 maaşıyla katıldığını belirten Esen, Türk milletinin omuz omuza verince aşamayacağı engelin olmadığını kaydetti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da kampanyaya destek verdi.

Eroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Milletimizin birliği ve beraberliği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak, bir aylık maaşımı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlıyorum." ifadesini kullandı.

ÖZHASEKİ VE DAĞ'DAN BAĞIŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, AK Parti Genel Başkan yardımcılarından Mehmet Özhaseki 5, Hamza Dağ 3 maaşını bağışladı.

Özhaseki, Twitter hesabından "Biz bize yeteriz Türkiyem" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 aylık maaşımla destek veriyorum. Milletçe nice badirelere göğüs gerdik. Şimdi de el ele, gönül gönüle vererek Allah'ın izniyle bu zorluğu da başarıyla aşacağız."