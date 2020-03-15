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Milli drone savar 3 kilometreden drone uçurmayacak

Türk savunma sanayisindeki "drone savar" üreticilerinden Harp Arge, daha önce uygulanmamış teknik çözümle 2,5 kilogram ağırlığında, 3 kilometreden "drone"ları çok kısa sürede etkisiz hale getiren yeni bir drone silahı geliştirdi.
Milli drone savar 3 kilometreden drone uçurmayacak

Türkiye'nin ilk drone savar sistemlerini üreten Harp Arge AŞ, geliştirdiği anten teknolojisi sayesinde elektronik harp silahlarının boyut ve ağırlıklarını düşürüyor.

Son dönemde muharebe sahasında sıklıkla görülmeye başlanan, yeni yeteneklerle donatılan, gözetleme ve saldırı amacıyla kullanılan "drone"lara karşı yeni çözümler geliştiriliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, drone savar sistemler alanında Türkiye'de öncü çalışmalara imza atan Harp Arge de çalışmaları bu doğrultuda sürdürüyor.

Harp Arge, son olarak yeni drone savar silah sistemi ES-60 Elektromanyetik Silah'ı geliştirdi.

Geliştirdiği anten teknolojisi sayesinde elektronik harp silahlarının boyut ve ağırlıklarını azaltan şirket, bu çabaların ilk uygulamasını ortaya koydu.

Daha önce uygulanmamış bir teknik çözüm geliştiren Harp Arge, 2,5 kilogram ağırlığındaki yeni silah sistemi ile 3 kilometre mesafedeki "drone"ları çok kısa sürede etkisiz hale getiriyor.

İlk gösterimi yapıldı
Türkiye'deki bir üniversitenin radyo frekans ölçüm laboratuvarında, şirket tarafından geliştirilen antenlerin veriminin çok yüksek olduğu onaylandı.

Yerlilik oranı yüzde 70'in üzerinde olan drone savarla güvenlik güçlerine ilk gösterim yapıldı, göreve hazır hale getirildi.

Ürünün tasarımı ve prototip çalışması üzerine uzun süredir çalışan şirket, yakın zamanda bünyesine katıldığı Ekba Holding tarafından yapılan yatırımla ürünü hayata geçirme fırsatı buldu. Şirket, üretim aşamasına kadar geliştirilen tüm ürünler için Cemd Savunma çatısı altında üretim hattı kurma çalışmaları yürütüyor. Hattın tamamlanmasıyla seri üretim aşamasına geçilecek.

Ekba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu, "Milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak için yaptığımız savunma ve teknoloji yatırımlarımızla dünya ölçeğinde sonuçlar elde ettiğimiz için mutluyuz. Tasarım ve üretimini Harp Arge'nin yaptığı antenlerle dünyanın en küçük ve en güçlü drone savar sisteminin prototipini ürettik. Cemd Savunma bünyesinde kuracağımız üretim hatları ile yerli savunma ürünleri üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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