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Milli Eğitim Bakanı değişti! Ziya Selçuk'un yerine Prof. Dr. Mahmut Özer atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre Prof. Dr. Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. 
Milli Eğitim Bakanı değişti! Ziya Selçuk'un yerine Prof. Dr. Mahmut Özer atandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Atamanın, Anayasanın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

3 YENİ BAKAN YARDIMCISI ATANDI

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına ise Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy atandı. Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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