  • BIST 1.470,060
  • Altın 486,83
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8600
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 22 °C
»

Milli Eğitim Bakanı Özer'den kritik yüz yüze eğitim toplantısı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından birim amirleri ve 81 il milli eğitim müdürü ile toplantı yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Özer'den kritik yüz yüze eğitim toplantısı!

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Bakan Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Bakanlık yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıya, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Ahmet Emre Bilgili ve Sadri Şensoy, ilgili birim amirleri ve 81 il milli eğitim müdürü katıldı.

Toplantıda uyum haftasının ve ilk günün değerlendirmesi yapıldıktan sonra okulları sağlıklı ve güvenli bir şekilde açık tutmak için uygulanacak tedbirler ele alındı. Uyum eğitimleri ve okulun ilk gününe dair tüm illerden bilgi alan Bakan Özer, Sağlık Bakanlığı ile birlikte hazırlanan 'Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi'nde belirtilen önlemlerin takipçisi olduklarını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ile Mısır arasında yeni dönem! Peş peşe görüşmeler07 Eylül 2021 Salı 15:36
  • Ağrı Valisi Varol: Sınırımız 81,3 kilometrelik duvarla daha güvenli07 Eylül 2021 Salı 15:35
  • Palu davasının kilit ismine ağırlaştırılmış müebbet hapis07 Eylül 2021 Salı 15:32
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rumlarla bir ortaklık artık geride kalmıştır07 Eylül 2021 Salı 15:16
  • Antalya'da korkutan deprem!07 Eylül 2021 Salı 14:31
  • Hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı07 Eylül 2021 Salı 14:26
  • İzmir'de makilik yangını07 Eylül 2021 Salı 14:11
  • Ankara'da metro inşaatında göçük07 Eylül 2021 Salı 13:46
  • El Salvador, Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke oldu07 Eylül 2021 Salı 13:45
  • İstanbul'da 46 kaçak göçmen yakalandı07 Eylül 2021 Salı 13:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti