Milli Eğitim Bakanı Özer'den önemli açıklamalar: Velinin rıza olmadan asla yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yapıyor. Özer, okulların kapanmayacağını, problem olan okullarda ikili eğitime geçilebileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yapıyor. Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Okullarımızın yüz yüze eğitime açılması için Sağlık Bakanlığı ile birlikte alınması gereken önlemlerle ilgili çok kapsamlı bir rehber hazırladık. Öğretmenlerimize de bilgilendirme ve farkındalığı artırmak için ciddi bir eğitim verdik.

KAÇ SINIFTA EĞİTİME ARA VERİLDİ?

Bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildi. Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok.

"SON SEÇENEK BİLE DEĞİL"

Okullar açık kalmaya devam edecek ama şunu yapacağız: Bir ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncelleme yapacağız. Okulların açılması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz. Okulların kapanması son seçenek bile değil.

Problemin olduğu okulda ikili eğitime geçebilir.

6 Ağustos'ta en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 73'tü, dün itibariyle 91'e çıktı.

PCR'la ilgili süreç suhuletle yürütülüyor. Aşılanmamış bir öğretmenimiz var, hiçbir semptom göstermiyor, PCR testi yaptığında pozitif olduğu ortaya çıktı. Eğer test yapılmasaydı okuldaki diğer personelle temas halinde olacaktı. Bu, alınan önlemin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

ÇOCUKLARA PCR TESTİ

Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapılmayacak.

Çocuklarımızı okullarından uzak tutmamamız gerekiyor. Ev ortamında, kantinde, kafeteryada, restoranda; tüm mekanlarda kurallara uymamız gerekiyor. Velilerin çok hassas olması lazım.