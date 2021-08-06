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Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüze eğitim açıklaması: Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı görevini Ziya Selçuk'tan devralan Prof. Dr. Mahmut Özer, "Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüze eğitim açıklaması: Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un görevinden affını istemesi sonrasında yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e görevini devretti. Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer, okulları kapalı tutma gibi lüksleri olmadığını, Eylül ayında okulların açılması için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.

EYLÜL'DE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları;

Prof. Dr. Mahmut Özer'in açıklamaları şöyle:

Saygı değer bakanım, değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bu göreve layık gören sayın cumhurbaşkanıma şükranlarımı sunuyorum.  Son 19 yılda AK Parti iktidarı eğitime çok büyük yatırım yapmıştır. Bina ve derslik ihtiyacımız oldukça azalmıştır. Son yıllarda Türkiye’de eğitim kalitesinde iyileşmeler yaşanmıştır. Bu zor görevi sayın bakanımızdan devir alırken en büyük avantajım beraber çalışmış olmamızdır. 

"OKULLARI KAPALI TUTMA LÜKSÜMÜZ YOK"

En büyük amacım fırsat eşitliğini sağlamak olacaktır, ok çalışacağız. Eylül’de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İlk önceliğim gerekli önlemleri alarak okulları yüz yüze eğitime geçmeye hazırlamaktır. Okulların açılması için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Okulları kapalı tutmak gibi lüksümüz gibi yoktur. Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum.

Ziya Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz 10 Temmuz 2018’de başladığım MEB görevi nihayetlenmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalıştığım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Mahmut Özer beye başarılar diliyorum.

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