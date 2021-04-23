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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Selçuk'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Bakan Selçuk, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Meclisimizin ilk Başkanı, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için 18 milyon öğrencim ve bir milyon öğretmenim adına huzurunuzdayım. Milletimizin, hürriyetini kaybetmekle yüz yüze kaldığı, milli varlığının tehdit altında olduğu tarihi bir dönemeçte 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' diyerek kararlılıkla yol göstermeniz, milli iradeyi en üste koyarak yüce Meclisimizin kurulmasını sağlamanız tarihimizin en önemli vakalarındandır."

"Onlar sizi sadece 23 Nisanlarda değil, her gün hürmetle anmayı sürdürecek"
Selçuk, Atatürk'ün çocuk sevgisini insan sevgisinin temeline yerleştirdiğini ve çocuklara 23 Nisan'ı bir bayram olarak hediye ettiğini hatırlatarak, bu yüzden onların kendilerini değerli gördüğünü, geleceğe umutla baktığını ifade etti.

Çocukların bugün güçlüklerin karşısında yılmamaları gerektiğini Atatürk'ü örnek alarak idrak ettiğini ve güçlü bir vatan sevgisi ile geleceğe hazırlandığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bilmenizi isteriz ki bu milletin çocukları dünyadaki diğer çocuklardan eğitimin hiçbir alanında geri kalmayacak, bilimde ve teknolojide başarılar elde etmeye, daima göklere yani istikballerine umutla bakmaya devam edecek. Onlar sizi sadece 23 Nisanlarda değil, her gün hürmetle anmayı, işaret ettiğiniz evrensel ilkeler ve fikirler ışığında azimle yürümeyi sürdürecek. Bu vesileyle şehitlerimizi ve şahsınızda gazilerimizi minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun."

Ziyarette Kovid-19 tedbirleri
Milli Eğitim Bakanı Selçuk başkanlığındaki Anıtkabir ziyareti heyeti, geçen yıl olduğu gibi bu sene de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla oluşturuldu.

Ziyareti öncesi Anıtkabir'de dezenfeksiyon çalışması yürütüldü ve askerler nöbet değişimi yaptı.

Heyettekiler maske takarken, Aslanlı Yol'daki yürüyüş, mozoleye çelenk bırakılması ve Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanması sırasında sosyal mesafe korundu.

Selçuk, Anıtkabir ziyaret boyunca ellerinde Türk bayrağı taşıyan Keçiören Kalaba Anaokulu öğrencisi Sarp Kerimoğlu ve Arya Çetinkaya ile yan yana yürüdü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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