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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İlkokul 1. sınıf öğretmenleri velilerle çevrim içi toplantı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların 21 Eylül'de yüz yüze eğitim için açılması hazırlıkları devam ederken ilk ders zili öncesinde ilkokul 1. sınıf öğretmenleri ve okul yönetimlerinin velilerle çevrimi içi toplantılar yapmaya başlayacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İlkokul 1. sınıf öğretmenleri velilerle çevrim içi toplantı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle hayatın kontrol dışında değişmesinin, korku ve kaygılara neden olduğuna işaret etti. Selçuk, çocukların da ailelerin korku ve kaygılarından etkilendiğini söyledi. 

Alınacak önlemlerle oluşturulacak yeni normal hayatın, yaşanan kaygıların giderek azalması ve bu sayede çocukların güvende hissetmesini sağlayacağını ifade eden Selçuk, 21 Eylül'de okulların yüz yüze eğitimle açılması için hazırlıkların sürdüğünün, okulların açılmasıyla veliler için de alışılmadık yeni bir sürecin başlayacağının altını çizdi.

Çocuklarının bazı günler okulda bazı günler ise evde eğitim almasının velilerin kendi hayatlarıyla ilgili planlamalarını da değiştireceğine dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Bunun için okul ve aile ilişkisi her zamankinden çok daha önem kazandı. Çocuklarının okulunu, temizlik ve hijyen durumunu, alacağı eğitim sırasındaki önlemleri yerinde görmek isteyen velilerimiz olabileceği gibi kendi iş yoğunluğunda, uzaktan ama sürekli iletişimle okulun durumunu öğrenmek isteyen velilerimiz de olacaktır.

Bu amaçla veli toplantılarında hafta içinden itibaren okul yönetimlerimiz, velilerimizi her türlü konuda detaylıca bilgilendirmek için küçük gruplar halinde ya da bireysel olarak bilgilendirme toplantı ve görüşmeleri gerçekleştirebileceği gibi telefon ve internet gibi çeşitli iletişim kanallarını kullanarak uzaktan çevrim içi toplantılar da yapabilecek. Yüz yüze eğitimin ilk ders zili öncesinde ilkokul 1. sınıf öğretmenlerimiz de velilerle çevrim içi toplantılar yapmaya başlayacak. Önemli olan iletişim kanallarını açık tutmak ve eğitim sisteminde önemli bir paydaş olan velilerimizin desteğini almaktır."

Yeni dönemde veli iletişiminde öğretmenlere yardımcı olacak bir kılavuz hazırladıklarını kaydeden Selçuk, "Salgın süreci ve yeni normalde ebeveyn kontrolü, evdeki eğitim sürecine yaklaşımlar, kişisel hijyen ve sosyal mesafe alışkanlıklarını düzenleme gibi önemli ayrıntıların yer aldığı bu kılavuz yeni dönemde öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve okullarımız arasında daha güvenli bir bağ kurup iletişimi daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, hayattaki en değerli varlıklar olan çocuklar için sağlıklı günlerde buluşulması temennisinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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