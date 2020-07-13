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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS kapsamındaki merkezi sınavda soru iptali olmadı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı." değerlendirmesinde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS kapsamındaki merkezi sınavda soru iptali olmadı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

“Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020’de merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

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