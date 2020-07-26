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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların gerekli hazırlıklar yapılarak açılacağını, öğrencilerin güvende olacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün, 2. sınıf öğrencisi bir çocuğun kendisine "okulların açılıp açılmayacağını" sorduğunu aktardı.

Bu durumun, anne-baba kaygısının, çocuğun yanında konuşulan belirsizlik halinin yansıması olduğuna işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Yaz tatili bitti mi? Hayır. Çocuğun şu anki tek derdi, hak ettiği bu tatili doya doya yaşamak değil mi? Kaygılarımızla meraklarımızla belirsizliği çok konuşarak, sadece olumsuza odaklanarak çocuklarımıza da kendimize de zarar veriyoruz. Bu çocukların şu anki meselesi 'Dışarı çıktım mı, arkadaşımla buluştum mu, yoruldum mu, susadım mı, yarın yine oynayacak mıyım?" olmalı.

O yavruya verdiğim cevabı buradan bir kez daha yineliyorum, sizler de çocuklarınıza söylersiniz; okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak. Sen güvende olacaksın. Öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşacaksın inşallah. Şimdi yaz tatilindesin, tatilin tadını çıkar."

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