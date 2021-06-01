Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullarımız yeni eğitim-öğretim yılına kadar öğrencilerimiz için açık tutulacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk (MEB), okulların yaz boyunca açık olacağını ve isteyen öğrencilerin bu durumdan faydalanabileceğini söyledi. Selçuk ayrıca, "Karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz" dedi.

:Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında, "Telafi eğitimi nasıl olacak?" sorularını yanıtladı.

Selçuk'un açıklamaları şu şekilde:

"- Biz okullarımızı açık tutacağız. 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak için de karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnelerine 18 Haziran'dan sonra ulaşabilecek. Yaz döneminde tamamen isteğe bağlı olarak bir telafi programını başlatıyoruz.

OKULLAR YAZ BOYU AÇIK OLACAK

- Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak.

- Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programını başlatıyoruz. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz.

- 1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız.

- Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz. Elbette bu süreçler her okulun ihtiyacına göre şekillenecek.

1.5 YILLIK TELAFİ EĞİTİM SÜRECİ

- Gelecek eğitim öğretim yılına tüm paydaşlarımızla canlı bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz.

- Yaz dönemiyle birlikte bakanlığımız 1.5 yıl sürecek olan ulusal destekleme dönemine girmiş oluyor.

- 1.5 yıl sürecek olan destek kapsamında yapılacak çalışmalardan bahsetmek isterim.

- Her okulumuz kendi okullarındaki öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleyecek. Okullar UDEP kapsamında böylece bir telafi planı da oluşturmuş olacak.

LİSELER İÇİN ÖZEL PROGRAM

- Liseler için özel programlar uygulayacağız.

- Uzaktan eğitim sürecinde yaşadığımız seferberlik duygusunu yaşatabilmek için telafide ben de varım diyen herkesle UDEP çerçevesinde bir araya geleceğiz.

- Ben şimdiden görev alan, katılım sağlayan herkese ülkemin çocukları ve geleceği adına yürekten teşekkür ediyorum.

- Bizim için uzun sayılabilecek bir aranın ardından bugünden itibaren okullarımızda ilk ders zilini çalmanın heyecanını yaşıyoruz.

- Buradan bütün öğrencilerimi, meslektaşlarımı ve velilerimizi sevgiyle selamlıyorum."

