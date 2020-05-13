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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların açılacağı tarihi bilimsel veriler söyleyecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okulların açılması bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. En güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Tarihi, bilimsel veriler söyleyecek" değerlendirmesinde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların açılacağı tarihi bilimsel veriler söyleyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından okulların açılma tarihine ilişkin paylaşımda bulundu. 

"Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır." ifadesini kullanan Selçuk, şunları kaydetti:

"Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek."

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