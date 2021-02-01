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Milli Eğitim Bakanı Selçuk Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformunu tanıttı

Bakan Ziya Selçuk, "Bu yazılımla müfredatta yer alan kazanımların dikkate alındığı ortak bir soru havuzundan söz ediyoruz. Öğretmenlerimizin de bu sürece katılımlarını sağlamış oluyoruz." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformunu tanıttı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformu'nun tanıtımı için Bakanlık'ta düzenlenen toplantıda, ölçülmeyen şeyin değerlendirilemeyeceğini, değerlendirilemeyen şeyin de geliştirilemeyeceğini söyledi.

Eğitimin içerik ve süreçlerinin daha işlevsel ve güvenilir olması için birtakım sistemlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"18 milyon öğrencimizin olduğu bir sistemin içerisinde elbette sınıfın içinde ve dışında çeşitli ortamlarda ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmaların teknolojiden faydalanarak gün geçtikçe daha iyi bir noktaya gitmesi için gayret ediyoruz. Tüm il merkezlerimizde ölçme ve değerlendirme merkezleri oluşmasını sağladık. 81 ilimizde bu merkezlerimiz çalışıyor. Tanıtımını yaptığımız Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformu, illerde tek tek yapılan çalışmanın bütünleştirilmesi, daha sistematik hale getirilip, daha işlevsel kılınmasının bir parçası. Ortaya konulan bu yazılımla müfredatta yer alan kazanımların dikkate alındığı ortak bir soru havuzundan söz ediyoruz. Öğretmenlerimizin de bu sürece katılımlarını sağlamış oluyoruz. Bu çok önemli çünkü öğretmenlerimizle birlikte iş üretiyoruz. Dışarıdan bağımsız, bağlantısız birtakım ölçme ve değerlendirme çalışmaları yerine Türkiye'deki tüm öğretmenlerin beraber yaptığı bir ölçme ve değerlendirmeden bahsediyoruz. Bu yazılım bize bunu sağlıyor. İnternet ortamına taşınan bu sistemin, tüm öğretmenlerimiz tarafından da illerde, ilçelerde izlenmesi, okullarda hayata geçirilmesiyle ilgili süreci de başlatmış oluyoruz."

"Ardahan'daki öğretmenin sorusunu Edirne'deki öğretmen kullanabilecek"
Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformunun bazı imkan ve kolaylıkları ortaya çıkardığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

" 'Bir öğretmen olarak soru hazırlama çalışmalarına, ölçme ve değerlendirme çalışmalarına katkı sağlamak istiyorum' diyen tüm meslektaşlarım için kullanıcı dostu bir ortam oluşturmuş oluyoruz. Öğretmenlerimize kendi sınıf seviyelerini, kendi derslerini, kendi kazanımlarını dikkate alarak soru hazırlama, hazırlanan soruları paylaşma ve başka illerdeki çalışmaları dikkate alma konusunda müthiş bir kolaylık sağlıyor. Çok farklı tiplerde soruların hazırlanması da mümkün. Ayrıca, sınıfın, öğrencinin durumuna göre kolay, orta ve zor seviyede soruların hazırlanması da mümkün. Öğretmenlerimizin hazırladığı bu sorular dil, anlatım, etik ve bilimsel yönden kontrol edilecek. Kontroller sonucunda ölçme ve değerlendirme ilkelerine uygun sorularımız hazırlanmış olacak. Nihai hale gelen sorular bu havuza yerleştirilecek ve tüm öğretmenlerimizin kullanımına sevk edilecek. Örneğin; Ardahan'daki bir öğretmenimizin sorusunu Edirne'deki bir öğretmenimizin kullanması, etkileşime geçmeleri mümkün. Bu şekilde tüm illerimizde ortak bir dil gelişmesi, tüm okullarda, sınıflarda kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarının içeriklerinin bütün ülkede ortak bir dille hayata geçirilmesi sağlanacak."

"Ortaya çıkacak veriler, araştırmalarda kullanılacak"
Yazılım sayesinde dizgi ve tasarım programı bilmeye gerek olmadan şablonlarla rahat bir şekilde soru hazırlanabileceğine dikkati çeken Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Hazırlanacak test kitapçıkları, farklı projelerde de kullanılabilir. Örneğin; Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nde okullarımızın akademik başarılarını artırmak, okullar arasındaki imkan ve başarı farklılıklarını azaltmada ortaya konulan vizyon da desteklenmiş olacak. Bu yazılım burada da bir fayda sağlayacak. Yine bu yazılımla hayata geçebilecek olan bir başka fayda da elde edilen bulguların öğrenme eksiklerini gidermeye yönelik testler hazırlanmasında da kullanılabilecek olması. Yani bu çalışmaların sonucunda ortaya bazı veriler çıkacak, bu veriler birtakım araştırmalarda kullanılacak, kullanılacak verilerden yola çıkılarak da sistemin iyileştirilmesi, nerede ne tip ihtiyacımız ve problemimiz olduğunun saptanması söz konusu olabilecek."

Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformundan, öğretmenlerin faydalanmasını istediklerini ifade eden Selçuk, platform sayesinde süreci daha iyi anlamanın ve yönetmenin mümkün olacağına dikkati çekti.

Yazılımın, Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde daha sistematik olmak, veriye dayalı yönetim sağlamak gibi hedeflerini destekleyen nitelikte olduğunu belirten Selçuk, öğrenci ve öğretmenlerin hayatını kolaylaştıracak uygulamanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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