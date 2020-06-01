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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav yapılacak okul binalarının temizlik ve dezenfeksiyonunu yapıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamında 20 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınavın yapılacağı tüm okul binalarının temizlik ve dezenfeksiyonunun yapıldığını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav yapılacak okul binalarının temizlik ve dezenfeksiyonunu yapıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınavın yapılacağı tüm okul binalarının temizlik ve dezenfeksiyonunun yapıldığını belirterek, "Tüm ailelerimiz ve çocuklarımız müsterih olsunlar. Bakanlığımızın tüm birimleri süreci yakinen takip ediyorlar." ifadesini kullandı.

Selçuk, yazılı açıklamasında, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sağlık açısından güvenli yapılabilmesi için her türlü önlemin alındığını vurguladı.

Alınan önlemlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Selçuk, şunları kaydetti:

"Sınav yapılacak tüm okul binalarının temizlik ve dezenfeksiyonunu yapıyoruz. Daha önce duyurduğumuz gibi sınav günü okul girişlerinde öğrencilerimizin ellerini dezenfekte edecek ve ücretsiz maske dağıtacağız. Şimdi sınav süreci ile ilgili iki önlemi daha hayata geçirme kararı aldık. Buna göre sınavdan sonra sosyal mesafeyi ortadan kaldıracak bir kargaşaya meydan vermemek için soru kitapçıklarını sınav sonrasında dağıtmayacağız. Velilerimiz isterse 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren çocuklarının soru kitapçıklarını okullardan alabilirler.

Ayrıca, sınav evraklarına sınav görevlilerinin elle temasını önlemek için soru kitapçıkları ve cevap anahtarları cerrahi eldiven kullanılarak dağıtılacak ve toplanacak. Arkadaşlarımız süreci tekrar tekrar gözden geçiriyorlar. İhtiyaç duyulan başka bir önlem olursa hemen kararını alıp kamuoyu ile paylaşacağız. Tüm ailelerimiz ve çocuklarımız müsterih olsunlar. Bakanlığımızın tüm birimleri süreci yakinen takip ediyorlar."

Kaynak: Haber Kaynağı
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