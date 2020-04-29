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Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitim sürecinin takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitim sürecinin takvimini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu

Bakan Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi.

Selçuk, şöyle konuştu:

"13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk."

"Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek"
Selçuk, "LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak." dedi.

Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notların geçerli olacağını belirten Bakan Selçuk, "Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek." açıklamasında bulundu.

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