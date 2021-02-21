  • BIST 1.560
  • Altın 399,247
  • Dolar 6,9514
  • Euro 8,4350
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 2 °C
»

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yüz yüze yapılacak sınavlar için Kovid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıklar tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Kovid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yüz yüze yapılacak sınavlar için Kovid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıklar tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan liselerde birinci dönem yapılamayan sınavların 1 Mart'tan itibaren başlatılmasına ilişkin öğrencilere hitaben paylaşımda bulundu.

Açıklamasına, "Sevgili gençler. Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum." sözleriyle başlayan Selçuk, salgın döneminde kararları, eğitimcilerle ve hekimlerle beraber oluşturduklarını, salgının seyrini günlük izlediklerini, neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı ortak görüş geliştirdiklerini belirtti.

Bu görüşmeler neticesinde, köy okulları ve ana okullarında yüze yüze eğitime başlandığını, 1 Mart'ta ise ilkokul 1, 2, 3, 4. sınflar ile 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitimlerine başlayacaklarını hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin yüzde 40'ı, yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik.
Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın, lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aksaray'da eğitime 'kar' engeli16 Şubat 2021 Salı 23:24
  • İstanbul'da yarın yüz yüze eğitime 1 gün ara16 Şubat 2021 Salı 16:35
  • Hukuk fakülteleri için başarı sıralaması 100 bine yükseltildi16 Şubat 2021 Salı 10:25
  • Bazı illerde eğitime kar engeli16 Şubat 2021 Salı 09:32
  • Kırşehir’de yüzyüze eğitime kar engeli16 Şubat 2021 Salı 07:44
  • Balıkesir’de yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi15 Şubat 2021 Pazartesi 21:49
  • Malatya'da, öğrencilerin yüzü gülüyor15 Şubat 2021 Pazartesi 18:01
  • Sakarya'da yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı15 Şubat 2021 Pazartesi 15:31
  • YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerde yüz yüze eğitim konusundaki görüşün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz15 Şubat 2021 Pazartesi 11:49
  • Meslek liseliler plastik atıkları paraya dönüştürüyor15 Şubat 2021 Pazartesi 11:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti