  • BIST 1.543
  • Altın 442,240
  • Dolar 7,4503
  • Euro 9,0793
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 4 °C
»

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan bayrak töreni daveti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Az sonra, saat 10.00’da pencerelerden, balkonlardan, TRT EBA ekranlarından sizleri okul bahçelerimizdeki bayrak törenine eşlik etmeye bekliyoruz.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan bayrak töreni daveti

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye’nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı’nın salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığına dikkat çekildi. 

Uzaktan eğitim sürecinde her pazartesi TRT EBA Televizyonu yayınlarına İstiklal Marşı ile başlandığı aktarılan açıklamada, çocuklar ve öğretmenlerin canlı dersler öncesinde ekran başında milli marşı söylediği anlatıldı.

Tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşımızı 7’den 77’ye hep birlikte söylerken buluşalım. 11 Ocak Pazartesi saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşımız okunacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00'da İstiklal Marşımız yayımlanacak."

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tüm Türkiye'ye çağrı yaparak il yöneticilerinden tüm okullarda, saat 10.00’da yöneticiler ve halihazırda görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını, öğrenci, öğretmen ve ailelerin bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik etmelerini istediği bildirildi.

Bakan Selçuk'un yarın saat 10.00'da mesai arkadaşlarıyla Bakanlık binasında bayrak törenine katılacağı da duyuruldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yüz yüze eğitime başlayabilecek05 Ocak 2021 Salı 09:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı02 Ocak 2021 Cumartesi 09:47
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk sosyal medya hesabından yüz yüze eğitim açıklaması: Ne zaman Başlayacak yüz yüze eğitim31 Aralık 2020 Perşembe 11:09
  • 2020 KPSS için tercih işlemleri başladı30 Aralık 2020 Çarşamba 13:33
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Kovid-19 aşısı eğitimi yüz yüze yapmamızın önünü açacak30 Aralık 2020 Çarşamba 11:17
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! 'Dünya birincisiyiz'28 Aralık 2020 Pazartesi 15:59
  • Özel okul öğrencilerine verilen eğitim desteği ödemelerine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de25 Aralık 2020 Cuma 12:20
  • KPSS-2020/2 tarihi açıklandı25 Aralık 2020 Cuma 11:34
  • Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması25 Aralık 2020 Cuma 10:08
  • Yüz yüze eğitime başlama karar aldılar24 Aralık 2020 Perşembe 14:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti