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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika açıklaması

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların bugünden itibaren ara tatile girmesiyle birlikte okula geri dönüş için öğrenci, veli ve tüm vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ara tatile girmesiyle birlikte vatandaşlara çok önemli bir uyarıda bulundu. 14-22 Kasım tarihlerinde uygulanacak ara tatilden sonra koronavirüs salgınından dolayı okullara geri dönme temennisinde bulunana Selçuk, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

'OKULLARIMIZA DÖNMEK TEMENNİSİNDEYİZ'

Selçuk, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: maskeni tak çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var." açıklamasında bulundu.

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