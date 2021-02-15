  • BIST 1.553
  • Altın 408,655
  • Dolar 6,9845
  • Euro 8,4778
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 5 °C
»

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika: Şubat sonunda başlayacak

Bakan Selçuk, şubat ayı sonunda öğretmenlere aşı uygulamasının başlayacağını belirtirken yüz yüze eğitime geçecek olan sınıflar hakkında da önemli açıklamalar yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika: Şubat sonunda başlayacak

 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Gödekli İlkokulu'nda 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıç töreninde, ilk ders zilini çaldı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Bakan Selçuk, şunları söyledi:

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

Şu an itibarıyla köylerimizde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlarken, diğer öğrencilerimiz de ekranların karşısında yerlerini aldı. İkinci yarıyılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum

OKUL ÖNCESİ, 8. VE 12. SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME 1 MART'TA BAŞLAYACAK

Bu ilk adımı takip edecek adımımız 1 Mart’ta okul öncesi ve 8 ve 12. sınıf öğrencileri için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde de salgının ölçütü göz önüne alınarak, ilin kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Okullar hangi koşullarda açıyoruz? Şunun bilinmesini isterim ki okulların açılmasıyla ilgili aldığımız kararlar uzun süren araştırma ve planlama kapsamında belirlendi.

Bunun ilk adımı tüm eğitim kurumlarının standarda tabi olmasıydı. Kararlılıkla tüm çocuklarımızın aynı sağlık güvenliği imkanı içinde olması için 27 Temmuz 2020 tarihinde bakanlığımızla TSE arasında imzalanan eğitim kurumlarında hijyen şartlarının iyileştirilmesi protokolü kapsamında kılavuz yayınladık.

Sınıflar, öğretmen odaları, okul bahçesi gibi okul binası içinde her ortak kullanım alanında ayrı kurallar belirledik.

Kılavuz sonrasında okulların hijyen şartlarının iyileştirilmesi adına okulun temiz belgelendirme programını da yürürlüğe aldık. Kılavuzla ilgili çalışmalarımızı ayrı ayrı yapma imkanı bulduk.

Şu an itibariyle okullarımızın yüzde 98.2’sini oluşturan okullarımız ‘okulum temiz’ belgesiyle yüz yüze eğitime hazır hale geldi.

ŞUBAT SONU AŞILAMA BAŞLIYOR

Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde önemli bulduğumuz tedbir, öğretmenlere aşı uygulanması...  Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı’na iletildi. Randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat’ın son haftası öğretmenlerin ilk doz aşılanmasına başlanacak.

EBA ve 3 TRT EBA televizyon kanalımız her zaman açık kalacak. Öğretmen ve öğrencilerimize de hizmet verecek.

Sizlerle işbirliği içinde eğitimin üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorluk olmayacağını salgın sürecinde hep beraber tecrübe ettik, ediyoruz.

Şunu bilmenizi isterim ki bugün bu köyde evlatlarımızla birlikte şu zili çalmak, onlar kadar bizleri de mutlu etti.

En kısa zamanda sınıflarımızın dolması, okul bahçelerinin cıvıldaması, hasretin tamamen ortadan kalkması temennisiyle yeni yarı yılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını gönülden diliyorum.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı kararıyla 20 üniversitede 26 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu06 Şubat 2021 Cumartesi 09:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı06 Şubat 2021 Cumartesi 09:28
  • Ankara Medipol Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alacak04 Şubat 2021 Perşembe 11:02
  • Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak02 Şubat 2021 Salı 14:11
  • Bakan Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman açılacak?02 Şubat 2021 Salı 10:24
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformunu tanıttı01 Şubat 2021 Pazartesi 14:35
  • Milli Eğitime 500 engelli öğretmen alınacak01 Şubat 2021 Pazartesi 13:01
  • Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere karne hediyesi 10 bin kitap01 Şubat 2021 Pazartesi 09:01
  • Bakan Selçuk: Hedefimiz, her bir çocuğumuza dokunabilmek31 Ocak 2021 Pazar 16:18
  • Öğrenciler kurslardaki yüz yüze eğitimden memnun29 Ocak 2021 Cuma 21:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti