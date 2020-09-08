Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: 21 Eylül'de başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "21 Eylül'de yüz yüze eğitim öğretime sadece okul öncesi öğrencilerimiz ve birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül'de yüz yüze eğitim öğretime sadece okul öncesi öğrencilerimiz ve birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İlkokul 1.sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise 2 gün okullarımızda olacak." dedi.

"Velilerimiz mazeret beyan ederse öğrenci uzaktan eğitime devam edecek"

Milli Eğitim Bakını Selçuk, velilerin mazeret beyan etmesi durumunda öğrencilerin uzaktan eğitime devam edebileceklerini şöyle ifade etti:

"Velilerimiz öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan ederse öğrenci uzaktan eğitime devam edecek, devamsız sayılmayacak." dedi.

"Diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusu yeniden değerlendirilecek"

Bakan Selçuk, "21 Eylül’den itibaren geçecek 3 haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusu yeniden değerlendirilecek." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır." dedi.