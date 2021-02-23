Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Başlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarında başlayan yüz yüze eğitimin ardından ilkokullar ile 8 ve 12. sınıfların pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu.