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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Başlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarında başlayan yüz yüze eğitimin ardından ilkokullar ile 8 ve 12. sınıfların pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Başlıyoruz

Okullarda yüz yüze eğitim için geri sayım devam ederken Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi.

PAZARTESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

Selçuk sosyal medya hesabından "Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı." dedi.

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