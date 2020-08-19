Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne zaman açılacağını duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için alınan önlemlerle ilgili açıklama yaptı. Okulların 21 Eylül'de açılmasının amaçlandığını belirten Selçuk, "Okulların öz değerlendirme yapmasını da istiyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için alınan önlemlerle ilgili açıklama yaptı.

Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız, görüşmeler sürüyor.

Okulların öz değerlendirme yapmasını da istiyoruz. Bize 'Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız.

Bu, toplumun tamamının üstlenmesi gereken bir görev.

Dezenfektan ve maske konusunda endişemiz yok. Okullarımızdaki hazırlık memnuniyet verici.

Uzaktan eğitimle ilgili toplantımız olacak.

Okullar açılmazsa ne kazanırız ne kaybederiz bunu değerlendiriyoruz. Mekansal ve müfredat olarak seyreltme formülü olacak.