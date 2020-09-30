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Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin daima yanında olarak öğretmenlere de en büyük desteği veren anne ve babalara teşekkür mesajı yayımladı.
Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim ve EBA üzerinden eğitimlerine devam eden öğrenciler için Bakan Selçuk, velilere destekleri için teşekkür etti.

TEŞEKKÜR MESAJI

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Selçuk, "İyi ki anneler var.
Çocukların uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerimizin en büyük destekçisi oldular. Uyum içinde yakın takipteler. Emeğiniz için özellikle teşekkür ederim. 
Bu teşekkürü hak eden çok sayıda babanın olduğunu da biliyorum. 
Hepinize sonsuz teşekkürler." diye konuştu.

Tokat'ta görevi başında bulunan öğretmenlerle video konferans yöntemiyle görüşen Selçuk, "Tokat'ta görev yapan meslektaşlarımla görüştüm. Her birinin ayrı başarı hikâyesi var. "Ziya Hoca’m, sizinle biz yürümeyiz, koşarız." diyen sevgili öğretmenlerimiz.... Siz böyle dedikçe hep birlikte omuzlarız, her türlü zorluğu. Buna yürekten inanıyorum." dedi.

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