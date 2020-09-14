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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan '21 Eylül' duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak anaokulu ve ilkokul 1. sınıf düzeyindeki özel gereksinimli öğrenciler için, okuma yazma sürecini eğlenceli hâle getirerek kolaylaştıracak 6 kitaptan oluşan bir set hazırladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan '21 Eylül' duyurusu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, salgın sürecinde 'Özelim Eğitimdeyim' adlı mobil uygulama ve e-kütüphane ile birbirinden farklı içeriklerin özel öğrenciler ve aileleriyle buluşturulduğu belirtilerek, 21 Eylül'de anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf düzeyindeki özel gereksinimli öğrenciler için yüz yüze eğitimde ilk ders zilinin çalacağı hatırlatıldı. Bakanlığın özel öğrenciler için şimdi de okuma yazma sürecini eğlenceli hâle getirerek, kolaylaştıracak bir set hazırladığı kaydedilerek, 'Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum' adlı setin hem mobil uygulamada hem de orgm.meb.gov.tr adresindeki elektronik kütüphanenin ilk rafında yerini aldığı ifade edildi.

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BAKAN SELÇUK: 81 İLE GÖNDERİLDİ

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okuma yazma sürecindeki özel gereksinimli öğrencileri yakın ilgi ve özel materyallerle desteklemek için yeni kaynaklar sunduklarına işaret etti. Bakan Selçuk, "6 kitaptan oluşan 'Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum' seti, öğretmenler için hazırlanan özel kılavuzuyla birlikte öğrencilerin yüz yüze eğitim sürecini büyük ölçüde kolaylaştıracak. Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum setleri, özel eğitim sınıflarına ulaştırılmak üzere 81 ile gönderildi. Aileler bu sete ‘Özelim Eğitimdeyim’ mobil uygulamasından ve ‘orgm.meb.gov.tr’ adresindeki elektronik kütüphaneden rahatlıkla ulaşabilecek" ifadesini kullandı.

ÖĞRENME SÜRECİNDE YARDIMCI OLACAK

Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum Okuma Yazma Seti, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin okuma yazma alanındaki el göz koordinasyonunu güçlendirme, görsel ve işitsel algı becerilerini geliştirme, okuduğunu/dinlediğini anlama, söyleneni yazma, bakarak yazma ve akıcı okumalarını sağlamak amacıyla hazırlandı. Setin ayrıca, özel öğrencilerin okuduğu cümle-metin ile ilgili soruları cevaplama, cümlede eksik bırakılan bölümleri doğru şekilde tamamlama, ses- hece-harf- sözcük- cümle ve metin bilgisi kazanma ve okuduklarına ilişkin yorum yapma gibi birçok alanda yaşadıkları güçlükleri gidermede yardımcı olması bekleniyor. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sete dijital olarak http://orgm.meb.gov.tr/ekutuphane/anasayfa/derskitaplari/ internet adresinden ve 'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulamasından da ulaşılabilecek.

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