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Milli Eğitim Bakanlığından 23 Nisan'a özel '100. Yıl Marşı'

Milli Eğitim Bakanlığından 23 Nisan'a özel '100. Yıl Marşı'
Milli Eğitim Bakanlığı, TBMM'nin açıldığı 23 Nisan 1920'nin yüzüncü yılına özel marş hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan'ın yüzüncü yıl dönümüne özel hazırlanan marşı çocuklar bu yıl evlerinde hep birlikte söyleyecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüzüncü yılın bir marşı, bir şarkısı, hatırası olmazsa eksik kalacağını belirterek, asıl gönüllerinden geçenin, 23 Nisan haftasında okullarda çocuklarla birlikte 100. Yıl Marşı'nı söylemek ve her okulun kendi videosunu hazırlamasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 23 Nisan'a 100. Yıl Marşı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında korodaki çocukların marşı seslendirmek için dahi evlerinden çıkmadıklarını, kayıtları evlerinde alarak gönderdiklerini anlatan Bakan Selçuk, "Onlar nasıl evlerinde seslendirdiyse marşı dinleyen çocuklarımız da evlerinde seslendirecekler. 23 Nisan'da hep birlikte 'Yüzyıllar yaşa 23 Nisan' diyeceğiz. Sözleriyle, bestesiyle, sesleriyle, çekimleriyle, görüntüleriyle, kurgusuyla gönüllü olarak yanımızda olan tüm ekibe teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, marşı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından da duyurdu. Selçuk, "23 Nisan haftasında çocuklarımızla birlikte 100. yıl marşını söylemek için hazır mızınız?" diyerek marşı paylaştı.

23 Nisan 100. Yıl Marşı'nın sözleri şöyle:

"Gözlerimde ışık gibi

Bağımsızlık hediyesi

Uyandırır bir bayrama

Bu dünyada bir tek bizi

Gurur bizim, inanç bizim

Yarınlar bizim sen buna inan

Atamızdan armağan

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan


Kanatlanan kuşlar gibi

Sonsuz mavi gökler gibi

Selam gönder tüm dünyaya

Dalgalanan bayrağım gibi

Gurur bizim, sevinç bizim

Yarınlar bizim sen buna inan

Atamızdan armağan

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan"

100. yıl marşına klip de çekildi
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Orkestra Şefi Doç. Dr. Mehmet Efe'nin bestelediği, sözlerini Şermin Yaşar ve Mehmet Efe'nin yazdığı 23 Nisan 100. Yıl Marşı'nın düzenlemesi Serkan Sönmez tarafından yapıldı.

Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü, Hacettepe Devlet Konservatuarı, Prof. Dr. Mehmet Sağlam Ortaokulu, Ulubatlı Hasan Ortaokulu öğrencileri marşı evlerinde seslendirdi.

Ulusal egemenlik coşkusunun tek nefes olduğu 100. yıl marşına özel bir klip de hazırlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle çocukların çekim ekipleriyle bir araya gelmemesi için görüntüler cep telefonu ile çekildi. Klibin yönetmenliğini Zeynep Günay Tan yaptı.

"23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir…" spotunu Haluk Bilginer'in seslendirmesiyle başlayan klipte farklı evlerde, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki çocuklar yer aldı.

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