Milli Eğitim Bakanlığı'ndan garip 'Sırp' projesi

MEB'in Sırp projesi "14-15 yaşındaki lise öğrencileri yabancı dili geliştirme bahanesiyle Sırbistan’a götürülüyor. Öğretmenler otelde kalırken, öğrenciler Sırp ailelere ‘emanet’ ediliyor" yorumlarına neden oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler departmanının Sırp Projesi tartışma konusu oldu. Milli Görüş yayın organı Milli Gazete, MEB Sırp projesi ne "14-15 yaşındaki lise öğrencileri yabancı dili geliştirme bahanesiyle Sırbistan’a götürülüyor. Öğretmenler otelde kalırken, öğrenciler Sırp ailelere ‘emanet’ ediliyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Milli Gazete'nin "Çocuklarımız Sırplara emanet!" başlıklı haberi şöyle:

"Ülkemizin kılcal damarlarına kadar sirayet ettiği Avrupa Birliği belasının eğitimdeki skandal projeleri bitmek bilmiyor. Uğruna her şeyden vazgeçilen AB için şimdi de lise öğrencileri Sırbistan’a dil öğrenme bahanesiyle götürülüp, Sırp ailelerin evinde konaklatılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na ilk olarak Ömer Dinçer zamanında adım atan, bu dönem MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atanan Burcu Eyisoy’un icraatlarından biri olan programa, çok sayıda veli tepkili…

14-15 YAŞINDA ÇOCUKLAR SIRP AİLELERE EMANET!

Projeye göre İngilizce dersi iyi olan 14-15 yaşındaki öğrenciler bir haftalık gezi ve dil geliştirme bahanesiyle Sırbistan’a götürülüyor. Öğretmenleri otelde kalırken, yaşı küçük öğrenciler Sırp ailelere ‘emanet’ ediliyor. Sırp ailelerde bir hafta kalan öğrencilerle Sırp-Türk ilişkilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

BURCU EYİSOY, “İLİŞKİLERİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ” DEMİŞTİ

Ocak ayında Sırbistan’a giden ve Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Aleksandar Pajic ile görüşen MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da buraya bir ziyareti olacağını öğrendik. Buraya zemin oluşturacak güzel çalışmalar yapacağız. Özellikle bizim amacımız, ülkelerimizde siyasi liderlerin başlatmış olduğu bu sıcak ilişkileri, çocuklarımızla ve öğretmenlerimizle de devam ettirmek, toplumun geneline yaymak. Umarım iki taraf için de hayırlı sonuçlar elde etmiş olacağız” demişti.

“RAHATSIZIZ”

Gazetemize tepkisini dile getiren öğrenci velisi K.D. “14 yaşındaki evladımın İngilizce öğretmeni okula çağırdı. ‘Kızınız derste başarılı. Başarılı olan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği yurtdışına geziye götürüyor’ dedi. Hangi ülke olduğunu sorduğumda Sırbistan olduğunu söyledi. Sırbistan’da bir hafta öğretmenler otelde, çocuklar Sırp ailenin evinde kalacağını, Sırplarla kaynaşma olacağını anlattılar. Biz her vakitte Aliya İzzetbegoviç’i rahmetle anarken bizim çocuklarımızın Sırplarla iyi ilişkiler kurmasını istiyorlar. Bu resmen skandaldır. Bir veli, daha önemlisi bir ebeveyn olarak bu projeden rahatsız oldum. MEB’de bu işin başındaki şahıs zaten sıkıntılı bir kişi. Halen böyle kişilerin çocuklarımızı zehirlemesine izin verilmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı."