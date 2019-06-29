Milli Eğitim Müdürü'nün aracının önünü kesip sopayla saldırdılar

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız ve personelin içinde bulunduğu otomobil, 3 kişinin taş ve sopalı saldırısına uğradı. Tekyıldız saldırganların elinden havaya ateş açarak kurtulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Akçakale Belediyesi önünde meydana geldi. Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız mesai bitimi beraberinde Şube Müdürü Ömer Baytak ve Osman Demir ile birlikte giderken, otomobilin önü 3 kişi tarafından kesildi. Otomobilin etrafını saran bu kişiler sopalarla araca zarar vererek Tekyıldız ve yanındakilere saldırdı. Halil Tekyıldız üzerinde taşıdığı ruhsatlı tabancayla havaya ateş açınca, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

VALİLİK: 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa Valiliği, olayla ilgili açıklamada yaptı. Saldırının kınandığı, 2 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Cuma günü, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Halil Tekyıldız ve beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yönelik mesai çıkışı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, çok değerli müdürümüze ve personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın meydana gelmesinden hemen sonra kolluk kuvvetlerince gerekli müdahaleler yapılmış ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca da konu ile ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen üç (3) şüpheli şahıstan ikisi yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, firari durumda olan bir şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yüklendikleri kamu görevini en iyi şekilde yerine getirme gayreti içinde olan personelimizin maruz kaldığı şiddetin kabul edilmez olduğu ve olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın etkin bir şekilde devam ettiği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TAŞIMA İHALESİ YÜZÜNDEN SALDIRIYA UĞRADILAR

Saldırı sonrası bugün sosyal medyadan açıklama yapan Tekyıldız, olayın 'taşıma ihalesi'nden kaynaklandığını belirtti. Tekyıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam şube müdürlerimizle mesaiyi tamamlayıp, görevden ayrılırken bir grup tarafından yolumuz kesilerek taş ve sopayla linç edilmeye çalışıldık. Daha önce de taşıma ihalesinden dolayı bizi tehdit eden bu grup hakkında suç duyurusunda bulunularak emniyet güçlerimizi haberdar etmiştik. Taşıma ihalelerinde istediği sonucu alamayan insanlıktan nasibini almamış olan kişi ve kişilerce uğradığımız bu saldırıyı şükürler olsun ki, küçük sıyrıklarla atlattık. Sağlık durumumuz oldukça iyi. Bu ve benzeri her ne şekilde saldırı olursa olsun, bizi görevimizi hakkıyla yapmaktan asla bir adım dahi geri attırmayacaktır."

Polisin diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.