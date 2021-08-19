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Milli Eğitimde Görev Değişimi

İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar 3 yıldır sürdürdüğü görevini Harun Fatsa’ya devretti. Akpınar veda mesajı yayımlarken, Fatsa göreve başlama mesajı yayımladı. 
Milli Eğitimde Görev Değişimi

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde devir teslim töreni gerçekleştirildi. 3 yıldır müdürlük görevini sürdüren Turan Akpınar, görevini Harun Fatsa’ya devretti. Akpınar veda mesajında, “Başardığımız her ne varsa birlikte başardık. Eksiklikler, hatalar varsa bizimdir, af dileriz” derken, Fatsa ise göreve başlama mesajında, “İlk günün heyecanı ve gayreti ile çalışmalarımıza yön vereceğiz” dedi.

“BİRLİKTE BAŞARDIK”

Akpınar veda mesajında, “Başardığımız her ne varsa birlikte başardık. Eksiklikler, hatalar varsa bizimdir, af dileriz. Ülkemizin ve Ankara’mızın eğitim ve öğretimde belirlenen hedeflere ulaşması için var gücümüzle çalıştık; bundan sonra da çalışmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygularla sizlere veda ederken, Ankara’mızın çok değerli eğitim camiasına şahsım ve ailem adına serlam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum, hoşça kalın” ifadelerini kullandı.

“HEYECANINI YAŞIYORUM”

Fatsa ise göreve başlama mesajında, “Bugün itibariyle Ankara'mızda İl Millî Eğitim Müdürü olarak göreve başladım. Cumhuriyetimizin başkenti, binlerce yıllık tarihi geçmişiyle; bilim, kültür, sanat, spor ve eğitim şehri Ankara'mızda, eğitim yöneticisi olarak görev yapacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Ankara'mızın, eğitim anlamında daha nice başarıya ulaşabilmesi için birlikte yürüyeceğimiz bu yolda, ilk günün heyecanı ve gayreti ile çalışmalarımıza yön vereceğimizi bilmenizi isterim.”

“TEŞEKKÜR ETTİ”

 “Görevime başlarken Ankara'mızda bugüne kadar görev yapan İl Milli Eğitim Müdürlerimize yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Onların yaptıkları hizmetlerin unutulmayacağını belirtiyor, hizmetlerin daha da artarak en kaliteli şekilde devam edeceğinin bilinmesini istiyorum. İlimizde Milli Eğitim Müdürlüğüne bugüne kadar hizmet edenlerden hayatta olanlara sağlık, huzur ve uzun ömürler, aramızdan ayrılanlara da Allah'tan rahmet diliyorum.”
“Değerli ekip arkadaşlarıma, okul/kurum yöneticilerimize, öğretmenlerimize, personelimize ve velilerimize saygı ve selamlarımı sunuyor, eğitim camiasının temel unsuru olan sevgili çocuklarımızın eğitim adına attığı her adımın başarıya dönüşmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA

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