Milli Eğitime 500 engelli öğretmen alınacak

Engelli öğretmen adaylarının uzun süredir beklediği haber geldi… Milli Eğitim Bakanlığı, engelli öğretmen alımı için düğmeye bastı. Eğitim kadrosuna tam 500 yeni engelli öğretmen dahil edilecek. Başvuru ve atama detayları haberimizde:

Milli Eğitim Bakanlığı 500 engelli öğretmen alımı yapacak.

Başvuru ve atama detayları haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, alımlar, 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Adayların 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerini de taşımaları gerekiyor.

500 engelli öğretmen kadrosu için bu şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.



Detaylar için TIKLAYIN



Gazeteilksayfa.com